Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Σημαντικές καθυστερήσεις στις κεντρικές οδικές του οδικού δικτύου στην Αττική
Με χαμηλές ταχύτητες πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων σε πολλές από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.
Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ σημαντικές παρατηρήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.
Η κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ωρα (15:50) στους δρόμους της Αττικής.
Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά παρατηρούνται στην κίνηση των οχημάτων και στην Αττική Οδό.
- Καθυστερήσεις 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
- Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.
