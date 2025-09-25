Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - 20λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Με χαμηλές ταχύτητες πραγματοποιείται η κίνηση των οχημάτων σε πολλές από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, ενώ σημαντικές παρατηρήσεις παρατηρούνται και στην Αττική Οδό.

Η κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ωρα (15:50) στους δρόμους της Αττικής.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 20 λεπτά παρατηρούνται στην κίνηση των οχημάτων και στην Αττική Οδό.

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

