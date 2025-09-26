Φωτιά τα μεσάνυχτα στα Ανώγεια Ρεθύμνου
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα δασώδη και χορτολιβαδική έκταση
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πυρκαγιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε δασώδη και χορτολιβαδική έκταση στην έξοδο του χωριού των Ανωγείων στο Ρέθυμνο.
Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παρά τον άνεμο που επικρατεί στην περιοχή.
Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης με πέντε οχήματα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες και υδροφόρες με 10 πυροσβέστες.
Για την πλήρη κατάσβεσή της φωτιάς που βρίσκεται μεταξύ του Συγκροτήματος Ντελίνα και της εξόδου των Ανωγείων προς Ηράκλειο, συνδράμουν και κάτοικοι των Ανωγείων.
Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά δεν απειλεί σπίτια ή εγκαταστάσεις.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τα μεσάνυχτα στα Ανώγεια Ρεθύμνου
02:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Πυρηνικός Σταθμός Νότιας Ουκρανίας
01:54 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ νότια της Ζάκυνθου
00:56 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κόντης: «Αυτή η νίκη θα μας απελευθερώσει»
23:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κολύμπησε 13 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία
23:19 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 26 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
11:44 ∙ WHAT THE FACT
ATM: Μην φύγετε από το μηχάνημα αν βγάλατε χρήματα αν δεν επιβεβαιώσετε αυτό
15:08 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού – Βρέθηκε σπρέι πιπεριού στην κατοχή του
03:45 ∙ ΚΟΣΜΟΣ