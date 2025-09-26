Φωτιά τα μεσάνυχτα στα Ανώγεια Ρεθύμνου

Πυρκαγιά ξέσπασε τα μεσάνυχτα σε δασώδη και χορτολιβαδική έκταση στην έξοδο του χωριού των Ανωγείων στο Ρέθυμνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παρά τον άνεμο που επικρατεί στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρή δύναμη πυρόσβεσης με πέντε οχήματα, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ αποτελούμενες από 12 πυροσβέστες και υδροφόρες με 10 πυροσβέστες.

Για την πλήρη κατάσβεσή της φωτιάς που βρίσκεται μεταξύ του Συγκροτήματος Ντελίνα και της εξόδου των Ανωγείων προς Ηράκλειο, συνδράμουν και κάτοικοι των Ανωγείων.

Μέχρι στιγμής, η πυρκαγιά δεν απειλεί σπίτια ή εγκαταστάσεις.