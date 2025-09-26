Η «μάχη του Καρβασαρά» στην Αμφιλοχία για τον ανδριάντα του Καραϊσκάκη: «Αυθαίρετο το μνημείο»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο δημοτικό συμβούλιο της Αμφιλοχίας η τοποθέτηση ανδριάντα του Γεώργιου Καραϊσκάκη στην πλατεία της πόλης.

Μάλιστα η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι ο ανδριάντας είναι «αυθαίρετος», όπως αναφέρει το agrinionews. Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Γιώργος Κατσούλας, συγκεκριμένα τόνισε ότι:

«Δε μπορούμε να ξυπνάμε ένα πρωί και να λέμε θα βάλουμε εδώ ένα μνημείο και όταν γίνει η ανάπλαση της πλατείας θα το πάμε αλλού. Αποτέλεσμα αυτής της απαξίωσης από πλευράς σας των θεσμών είναι το σημείο που βρίσκεται ο δήμος. Ετοιμάζεστε να αποκαλύψετε ένα αυθαίρετο και παράνομο μνημείο. Χωρίς αποφάσεις και εγκρίσεις. Ποιος αποφάσισε, πώς, με ποιο σκεπτικό; Κανείς δεν ξέρει. Έχετε καλέσει πολλούς και εκλεκτούς επισήμους. Έτσι είναι σωστό.

Έχετε καλέσει μέχρι και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν έρθει θα τον βάλετε να καταθέσει στεφάνι σε αυθαίρετο. Φαντάζομαι ότι θα είναι όλες οι αρχές του τόπου. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας θα καταθέσει στεφάνι ή θα αρχίσει να ασκεί διώξεις; Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε έτσι τις τιμές; Θυσιάστηκε ο Καραϊσκάκης για να παρανομούμε; Σταματήστε εδώ αυτή την διαδικασία.

Η λύση είναι απλή. Αναβάλλετε τα αποκαλυπτήρια της Κυριακής. Βρείτε μία δικαιολογία. Ακολουθήστε την νόμιμη διαδικασία και ελάτε στο συμβούλιο να βρούμε σωστή λύση. Αν η απόφαση πάει για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη θα πέσει. Εμείς παράνομη απόφαση δεν ψηφίζουμε».

Ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κοπίδης, υπεραμύνθηκε της τοποθέτησης του ανδριάντα και της νομιμότητας της διαδικασίας, τονίζοντας ότι «ο ανδριάντας του Καραϊσκάκη και η ημερομηνία του εορτασμού των 200 ετών από την Μάχη του Καρβασαρά δεν προσφέρονται για αντιπολίτευση» ενώ παρουσίασε και έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων για να ενισχύσει την θέση περί νομιμότητας.