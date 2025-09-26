Η «μάχη του Καρβασαρά» στην Αμφιλοχία για τον ανδριάντα του Καραϊσκάκη: «Αυθαίρετο το μνημείο»

Σύμφωνα με την αντιπολίτευση το μνημείο είναι αυθαίρετο και δημιουργούνται αρκετά προβλήματα ενόψει των αποκαλυπτηρίων του - Τι απαντά ο αντιδήμαρχος

Newsbomb

Η «μάχη του Καρβασαρά» στην Αμφιλοχία για τον ανδριάντα του Καραϊσκάκη: «Αυθαίρετο το μνημείο»

Ο ανδριάντας του Γεώργιου Καραϊσκάκη στην Αμφιλοχία

agrinionews
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στο δημοτικό συμβούλιο της Αμφιλοχίας η τοποθέτηση ανδριάντα του Γεώργιου Καραϊσκάκη στην πλατεία της πόλης.

Μάλιστα η αντιπολίτευση υποστήριξε ότι ο ανδριάντας είναι «αυθαίρετος», όπως αναφέρει το agrinionews. Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Γιώργος Κατσούλας, συγκεκριμένα τόνισε ότι:

«Δε μπορούμε να ξυπνάμε ένα πρωί και να λέμε θα βάλουμε εδώ ένα μνημείο και όταν γίνει η ανάπλαση της πλατείας θα το πάμε αλλού. Αποτέλεσμα αυτής της απαξίωσης από πλευράς σας των θεσμών είναι το σημείο που βρίσκεται ο δήμος. Ετοιμάζεστε να αποκαλύψετε ένα αυθαίρετο και παράνομο μνημείο. Χωρίς αποφάσεις και εγκρίσεις. Ποιος αποφάσισε, πώς, με ποιο σκεπτικό; Κανείς δεν ξέρει. Έχετε καλέσει πολλούς και εκλεκτούς επισήμους. Έτσι είναι σωστό.

Έχετε καλέσει μέχρι και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν έρθει θα τον βάλετε να καταθέσει στεφάνι σε αυθαίρετο. Φαντάζομαι ότι θα είναι όλες οι αρχές του τόπου. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας θα καταθέσει στεφάνι ή θα αρχίσει να ασκεί διώξεις; Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε έτσι τις τιμές; Θυσιάστηκε ο Καραϊσκάκης για να παρανομούμε; Σταματήστε εδώ αυτή την διαδικασία.

Η λύση είναι απλή. Αναβάλλετε τα αποκαλυπτήρια της Κυριακής. Βρείτε μία δικαιολογία. Ακολουθήστε την νόμιμη διαδικασία και ελάτε στο συμβούλιο να βρούμε σωστή λύση. Αν η απόφαση πάει για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη θα πέσει. Εμείς παράνομη απόφαση δεν ψηφίζουμε».

Ο αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Κοπίδης, υπεραμύνθηκε της τοποθέτησης του ανδριάντα και της νομιμότητας της διαδικασίας, τονίζοντας ότι «ο ανδριάντας του Καραϊσκάκη και η ημερομηνία του εορτασμού των 200 ετών από την Μάχη του Καρβασαρά δεν προσφέρονται για αντιπολίτευση» ενώ παρουσίασε και έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων για να ενισχύσει την θέση περί νομιμότητας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:23ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο έκανε πτήση από το Μάντσεστερ

15:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Σίνερ η πρεμιέρα στο «Six Kings Slam»

15:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βίντεο από το μέλλον; Δύο προσομοιωτές ενώ μιλούν σαν άνθρωποι, αλλάζουν γλώσσα όταν συνειδητοποιούν ότι είναι και οι δύο προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία απέτυχε σε όλους τους φετινούς στόχους της στο πεδίο της μάχης, δήλωσε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού

15:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ώρα των επιδομάτων: Την Τρίτη θα καταβληθούν για τον Σεπτέμβριο

14:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Παπασταύρου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: Αναβάθμιση πεζοδρομίων στον κεντρικό δρόμο του Κερατσινίου - «Ένα ακόμη βήμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της Δυτικής Αττικής»

14:52ΚΟΣΜΟΣ

«ChatGPT, ποιες μετοχές πρέπει να αγοράσω;» - Η τεχνητή νοημοσύνη «μπαίνει» στα χρηματιστήρια

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Απροσπέλαστο το κέντρο

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο», είπε για Γαλλία - Γερμανία, σε παρατήρηση ότι Ελλάδα και Ισπανία δεν είναι πλέον οι «ασθενείς» της ΕΕ

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη λεωφόρο Μεσογείων - Στο «κόκκινο» η κίνηση

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Απορρίφθηκε η κατηγορία για τρομοκρατία κατά μέλους του ραπ συγκροτήματος Kneecap - Είχε υψώσει σημαία της Χεζμπολάχ σε συναυλία

14:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε απελπισία

14:37LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είχα πάρα πολύ καιρό να συγκλονιστώ έτσι, να με πιάσει σφίξιμο στο στομάχι»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: Κατέρρευσε κτήριο από πυρκαγιά στο Δέλτα του Νείλου - Οκτώ νεκροί, 29 τραυματίες

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Η «μάχη του Καρβασαρά» στην Αμφιλοχία για τον ανδριάντα του Καραϊσκάκη: «Αν έρθει ο Τασούλας θα καταθέσει στεφάνι σε αυθαίρετο;»

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 43χρονος έκλεψε εκατό τεμάχια βιομηχανικής κάνναβης από αυτόματους πωλητές

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 97 της η γηραιότερη «μάγισσα» του Ηνωμένου Βασιλείου

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

14:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova, σε συνεργασία με το padu, εμπλουτίζεται με νέες, αποκλειστικές συνεργασίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:05ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ - Σε αυτές τις 8 περιοχές αναμένονται βροχές και καταιγίδες

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα 8 οχημάτων στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Απροσπέλαστο το κέντρο

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

13:34ΕΛΛΑΔΑ

«Πέσε κάτω!»: Πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συλλαμβάνουν 62χρονο για παράνομη υλοτομία στη Βόλβη - Δείτε βίντεο

13:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια: Σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα δίνουν τα μοντέλα

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πάρις Ρούπος: Ο σάλος με την ελληνική σημαία, η απόλυσή του από την Pizza Fan και η απάντησή του

14:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο», είπε για Γαλλία - Γερμανία, σε παρατήρηση ότι Ελλάδα και Ισπανία δεν είναι πλέον οι «ασθενείς» της ΕΕ

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν μιλά για συνεκμετάλλευση: Συνεργασία «καζάν-καζάν» με τους γείτονες και μερίδιο από τους πόρους της Μεσογείου

12:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας: Διαγράφονται 335.000 αιώνιοι φοιτητές - Πώς θα γίνει βήμα βήμα η διαδικασία

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Ο 11χρονος Μάξιμος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο μπροστά στη μητέρα του

14:03ΚΟΣΜΟΣ

Ratmageddon: Γιατί οι αρουραίοι κατακλύζουν τις μεγαλουπόλεις σε Ευρώπη και ΗΠΑ - Οι «κυνηγοί» τρωκτικών και η κλιματική αλλαγή

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη λεωφόρο Μεσογείων - Στο «κόκκινο» η κίνηση

11:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα λάβουν το βοήθημα τον Νοέμβριο

13:04LIFESTYLE

«Να με λες μαμά»: Πώς η Ηρώ Καρυοφύλλη βοήθησε στο σενάριο

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο - Σκληρές εικόνες

06:28LIFESTYLE

«Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα ανακαλεί η BMW - Πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει ακόμα και πυρκαγιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ