Αμφιλοχία: Σώθηκε 74χρονος που έπεσε στη θάλασσα - Άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης (28/8) στην Αμφιλοχία, όταν 74χρονος άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα στη δυτική παραλιακή, στην περιοχή που είναι γνωστή ως «μπασκετάκι».

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 08:30, όταν περαστικός αντιλήφθηκε τον ηλικιωμένο να επιπλέει φορώντας ακόμη τα ρούχα του. Χωρίς καθυστέρηση ειδοποίησε το Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας, του οποίου το πλήρωμα έσπευσε άμεσα στο σημείο. Με τη βοήθεια κατοίκων της περιοχής, οι λιμενικοί κατάφεραν να ανασύρουν τον 74χρονο από τη θάλασσα.

Ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, ωστόσο είχε επαφή με το περιβάλλον. Ακολούθως μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες ιατρικές φροντίδες. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των γιατρών, η υγεία του παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση.

Οι Aρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο 74χρονος να υπέστη ξαφνική αδιαθεσία πριν την πτώση του στη θάλασσα.