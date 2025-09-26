Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη λεωφόρο Μεσογείων - Στο «κόκκινο» η κίνηση

Το όχημα ΙΧ που συγκρούστηκε με το λεωφορείο

Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Ένα αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ λίγο μετά τις 14:30 στη λεωφόρο Μεσογείων, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Και τα δύο οχήματα υπέστησαν ζημιές κατά την πρόσκρουση.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας στο σημείο Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Λόγω της σύγκρουσης σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Λεωφόρο Μαραθώνος λίγο πριν το ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Το λεωφορείο που συγκρούστηκε με το ΙΧ Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Κατά το ατύχημα δεν προέκυψε τραυματισμός.

To εμπλεκόμενο ΙΧ Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Η κίνηση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.