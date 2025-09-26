Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ στη λεωφόρο Μεσογείων - Στο «κόκκινο» η κίνηση
Λόγω του τροχαίου, υπάρχουν καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Μαραθώνος
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας / Newsbomb
Ένα αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ λίγο μετά τις 14:30 στη λεωφόρο Μεσογείων, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Και τα δύο οχήματα υπέστησαν ζημιές κατά την πρόσκρουση.
Λόγω της σύγκρουσης σημειώνεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ρεύμα προς Λεωφόρο Μαραθώνος λίγο πριν το ύψος της Αγίας Παρασκευής.
Κατά το ατύχημα δεν προέκυψε τραυματισμός.
Η κίνηση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η ώρα των επιδομάτων: Την Τρίτη θα καταβληθούν για τον Σεπτέμβριο
14:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Συνάντηση Παπασταύρου με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ
14:42 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυβερνητικές πηγές για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε απελπισία
13:04 ∙ LIFESTYLE
«Να με λες μαμά»: Πώς η Ηρώ Καρυοφύλλη βοήθησε στο σενάριο
06:28 ∙ LIFESTYLE