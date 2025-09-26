Φθιώτιδα: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (25/9) στο 133ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας. Διερχόμενοι οδηγοί αντίκρισαν έναν άνδρα να χτυπά τη σύντροφό του και να την εγκαταλείπει γυμνή στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με το LamiaReport, όλα ξεκίνησαν έπειτα από έντονο καβγά μέσα στο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν και οι ηλικιωμένοι γονείς του δράστη. Ο 84χρονος πατέρας του κατέθεσε στην αστυνομία ότι ο γιος του άρχισε να χτυπά τη γυναίκα στο πρόσωπο, την έγδυσε επειδή του έκρυψε τα κλειδιά του οχήματος και στη συνέχεια την κατέβασε από το αυτοκίνητο συνεχίζοντας να τη χτυπά με κλωτσιές.

Η εικόνα της γυναίκας περιγράφηκε στους αστυνομικούς και από αυτόπτες μάρτυρες που κάλεσαν το «100». Παρά τις καταθέσεις, ενώπιον του δικαστηρίου η ίδια υποστήριξε ότι τα σημάδια στο πρόσωπό της προήλθαν από χτύπημα στο ταμπλό, ενώ τα εγκαύματα που έφερε στο σώμα της τα απέδωσε σε εντριβές με οινόπνευμα. Παραδέχτηκε μόνο τη λογομαχία με τον σύντροφό της, ενώ ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως της έδωσε «μόνο ένα χαστούκι».

Η μαρτυρία όμως του πατέρα του δράστη, σε συνδυασμό με την κατάθεση αστυνομικού, στάθηκε καθοριστική. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για ενδοοικογενειακή βία και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή, μετατροπή ή ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Ο μόνος χρόνος που αφαιρέθηκε ήταν η μία μέρα κράτησης μέχρι τη δίκη. Έτσι, ο δρόμος για τη φυλακή άνοιξε αμέσως μετά την απόφαση.