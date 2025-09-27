Θρήνος στην Ηγουμενίτσα: «Ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου» – Οι πρώτες λέξεις της οδηγού

Εισαγγελέας ζητά καταθέσεις και υλικό από κάμερες

Το σημείο του δυστυχήματος

Το σημείο του δυστυχήματος

Σε κατάσταση ισχυρού σοκ έφτασε στην Τροχαία Ηγουμενίτσας η οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 11χρονο άτυχο μαθητή.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν αρχικά να ηρεμήσουν τη γυναίκα, που βρισκόταν πραγματικά σε κατάσταση σοκ, καθώς όταν έφτασαν στο σημείο του τροχαίου εκείνη ούρλιαζε, βλέποντας το παιδάκι κάτω από τις ρόδες της.

Οι πρώτες κουβέντες που είπε στις Αρχές, όταν τη ρώτησαν πώς έγινε το τροχαίο, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ήταν:

«Τι να σας πω τώρα; Ό,τι και να σας πω, το παιδί έφυγε! Ήμουν πιο πίσω από τη διάβαση. Ξαφνικά ο μικρός πετάχτηκε μπροστά μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω».

Ο εισαγγελέας έχει διατάξει τους αστυνομικούς να κάνουν έκθεση αυτοψίας, να συλλέξουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και να πάρουν καταθέσεις από όλους τους αυτόπτες μάρτυρες. Μέχρι στιγμής πάντως, φαίνεται ότι η οδηγός δεν έτρεχε και δεν κρατούσε κινητό στα χέρια της. Οι έρευνες συνεχίζονται.

