Χανιά: Πυροσβέστες έσωσαν κατσικάκι που είχε πέσει σε στέρνα 7 μέτρων

«Φύλακες άγγελους» τους πυροσβέστες της Π.Υ. Βρυσών στον Αποκόρωνα Χανίων, είχε ένα κατσικάκι!

Το καημένο ζωντανό είχε πέσει μέσα σε μια στέρνα παλιού σπιτιού στην περιοχή του Παϊδοχωρίου στον Αποκόρωνα.

To κατσικάκι ήταν αδύνατο να απεγκλωβιστεί καθώς η στέρνα είχε αρκετά μεγάλο βάθος που έφτανε τα 7 μέτρα.

Τη διάσωση του ζώου ανέλαβαν πυροσβέστες των Βρυσών. Χρησιμοποιώντας μια σκάλα, σκοινιά αλλά και μια αναπνευστική συσκευή κατάφεραν να κατέβουν στη στενή και βαθιά στέρνα και να ανασύρουν το κατσικάκι σώο, το οποίο στη συνέχεια παρέδωσαν στον ιδιοκτήτη του.

Πηγή: flashnews.gr