Πέντε συλλήψεις στο Αγκίστρι: Έριχναν μπάζα και υγρά απόβλητα που κατέληγαν στη θάλασσα

Μπάζα από εσκαφές και κατεδαφίσεις απορρίπτονταν σε απότομη πλαγιά, ένω φορτηγά άδειζαν υγρά απόβλητα σε δασική περιοχή

Πέντε συλλήψεις στο Αγκίστρι: Έριχναν μπάζα και υγρά απόβλητα που κατέληγαν στη θάλασσα
Ελληνική Αστυνομία
Σε πέντε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγκίστρι, ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί περιβάλλοντος, καθώς εντοπίστηκαν να απορρίπτουν υγρά και στερεά λύματα σε περιοχές που κατέληγαν στη θάλασσα.

Μπάζα από κατεδαφίσεις αφήνονταν σε πλαγιά του νησιού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο από αυτούς εντοπίστηκαν να αδειάζουν φορτηγά με υγρά απόβλητα σε πλαγιά δασικής περιοχής, ενώ ένας ακόμη κατελήφθη να απορρίπτει μπάζα από εκσκαφές και κατεδαφίσεις σε απότομη πλαγιά.

Στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για αυτοψία και περιβαλλοντικό έλεγχο. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις, με αποτέλεσμα, εκτός από τις συλλήψεις των οδηγών και δύο υπαλλήλων συνεργαζόμενου εργολάβου, να βεβαιωθούν 15 διοικητικά πρόστιμα.

Φορτηγό άδειαζε υγρά απόβλητα σε δασική περιοχή.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις: τριών οχημάτων, ισάριθμων πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας καθώς και ενός φύλλου ταχογράφου.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

