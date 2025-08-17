Αγκίστρι: Ο μικροσκοπικός «παράδεισος» του Αργοσαρωνικού με τα τιρκουάζ νερά

Απέναντι από το λιμάνι της Αίγινας βρίσκεται ένα καταπράσινο νησί που για πολλά χρόνια παρέμενε στην σκιά της μεγάλης του «αδερφής».

Το νησί στο χρόνια του Ομήρου έφερε την ονομασία Κεκρυφάλεια, δηλαδή «στολισμένη κεφαλή» και μαζί λοιπόν με την Αίγινα αλλά και τα γύρω νησιά αποτέλεσαν τα αρχαία χρόνια το Βασίλειο του μυθικού Βασιλιά Αιακού, γιου του Δία και της νύμφης Αίγινας.

Η τωρινή του ονομασία αποδόθηκε στο νησί για έναν και μόνο λόγο… εξ΄ αιτίας της φυσικής του ομορφιάς οι ταξιδιώτες γοητεύονταν και «αγκιστρώνονταν» για πάντα στο νησί…

Και ενώ πολλοί γνωρίζουν την ύπαρξή του Αγκιστρίου, λίγοι είναι αυτοί που ξέρουν το αρχαιολογικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει, μιας και σε όλη τη δυτική του πλευρά, λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, υπάρχουν βυθισμένες αρχαιότητες, ενώ μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η Απόνησος, μια θαυμάσια καταπράσινη περιοχή στα νοτιοδυτικά του νησιού.

Άξιο αναφοράς είναι και η ονομασία «πράσινο νησί» που του αποδόθηκε το 2011 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Το Αγκίστρι αποτελεί έναν ανερχόμενο προορισμό του Σαρωνικού, μόλις μια ώρα από το λιμάνι του Πειραιά, ο οποίος προσφέρεται για μονοήμερες αλλά και ολιγοήμερες αποδράσεις, με απίστευτη φυσική ομορφιά, φιλόξενους ανθρώπους, καταγάλανα δροσερά νερά, πανέμορφες αμμουδερές οικογενειακές παραλίες, αλλά και έντονη νυχτερινή ζωή, για όσους το επιθυμούν αλλά και το αντέχουν ταυτόχρονα.

Τα δύο φυσικά λιμάνια του, αυτό της Σκάλας αλλά και του Μεγαλοχωρίου, καλωσορίζουν με τα αμμουδερά καταγάλανα νερά τους όλους τους επισκέπτες που τα προσεγγίζουν. Δύο ακόμα οικισμοί, το Μετόχι αλλά και τα Λιμενάρια αποτελούν όλη την «περιουσία» του νησιού, που σίγουρα όμως θα αποζημιώσουν τους επισκέπτες, όχι μόνο με το φυσικό κάλλος τους, μα κυρίως με την προσεγμένη τουριστική υποδομή και την ευχάριστη φιλοξενία των κατοίκων του.

