Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους, δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που έχουν εξαγγείλει για την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, διαμαρτυρόμενες για το νέο νομοσχέδιο που αφορά στα εργασιακά, θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 09:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας).

Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους, δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Το Μετρό ( Γραμμές 2&3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το Τραμ σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί έως 17:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν την μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια. Ωστόσο αναμένονται και ανακοινώσεις και άλλων σωματείων που αφορούν την λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς (μετρό και τραμ).

Στην ανακοίνωση του, το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ, αναφέρεται στα κύρια αιτήματα της απεργίας:

  • Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.
  • Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
  • Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Σιδηροδρομικοί – ΠΟΣ

Την συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και Προαστιακού αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Ταξί

Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής ανακοίνωσε επίσης συμμετοχή στην απεργία, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο και απαιτώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Στην 24ωρη πανελλαδικη απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Κατά την διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί, (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

  • Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.
  • Πτήσεις που μεταφέρουν Αρχηγούς Κρατών, πρωθυπουργούς.
  • Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.
  • Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.
  • Νοσοκομειακές πτήσεις.
  • Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
  • Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

