Χάος στο δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου: «Θα κυκλοφορείτε με φουστίτσα»

Η κατάσταση «ξέφυγε» στον Δήμο Μεσολογγίου, καθώς ένταση και ... προσβλητικές εκφράσεις σημάδεψαν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr αφορμή ήταν ο οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, ενώ στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκαν ο πρώην Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος και ο Πρόεδρος των Εργαζομένων Δήμου Μεσολογγίου Βασίλη Μπαρμπετάκης.

Μια παρατήρηση του Νίκου Καραπάνου σχετικά με την τοποθέτηση της διευθύντριας του δήμου Αρετής Γκόρου, την οποία ο πρώην Δήμαρχος εξέλαβε ως αλλαγή στάσης που ενδεχομένως να προέκυψε για να ευνοηθεί στις κρίσεις υπαλλήλων που αναμένονται, φαίνεται ότι ήταν η αιτία των αντεγκλήσεων μεταξύ των δύο που κατέληξαν σε… απρεπείς εκφράσεις.

Ο κ. Μπαρμπετάκης πήρε αμέσως τον λόγο και με επιθετικό τρόπο απείλησε τον κ. Καραπάνο με Εισαγγελέα. Ο τελευταίος θεώρησε ότι απειλείται η θεσμική του υπόσταση με αποτέλεσμα να απαντήσει έντονα και να ανάψουν τα αίματα. «Κε Μπαρμπετάκη θα κυκλοφορείτε στον δρόμο με φουστίτσα» είπε μεταξύ άλλων πάνω στην ένταση ο κ. Καραπάνος θέλοντας να δείξει ότι η στάση του Προέδρου των Εργαζομένων δεν δείχνει αμεροληψία.

Μέχρι και το τηλεφωνικό απόρρητο μπήκε στο στόχαστρο

Προηγουμένως ο Καραπάνος αποκάλυψε ότι είχε λάβει μήνυμα ευχαριστιών από την Γκόρου και της επέρριψε αλλαγή στάσης ενώ ανέφερε ότι έχει και συγγενική σχέση με τον Μπαρμπετάκη. Μάλιστα προέτρεψε για του λόγου το αληθές να γίνει άρση και του τηλεφωνικού απορρήτου αν χρειαστεί!

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα ήταν ούτως ή άλλως φορτισμένη και από τα προηγούμενα θέματα οπότε ήρθε και η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Γεγονός είναι ότι η κατάσταση αυτή δεν τιμά κανέναν όμως οι αιρετοί είναι αυτοί που μπορούν να εκφράζουν πολιτικές απόψεις, αφού γι’ αυτό οι πολίτες τους έδωσαν την ψήφο τους.

