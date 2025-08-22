Μεσολόγγι: Πέθανε στα 49 του έπειτα από «μάχη» με τον καρκίνο ο αντιδήμαρχος, Μιχάλης Μπιλάλης

Βαρύ είναι το πένθος στο Μεσολόγγι, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του αντιδημάρχου Έργων – Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Ιεράς Πόλεως, Μιχάλη Μπιλάλη.

«Έφυγε» στα 49 του χρόνια, έπειτα από άνιση «μάχη» με τον καρκίνο. «Μάχη» που αν και έδωσε με μεγάλη γενναιότητα τα τελευταία χρόνια, δεν κατόρθωσε να κερδίσει.

Ήταν αστυνομικός στο επάγγελμα, ενώ επί σειρά ετών εκλεγόταν δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Μεσολογγίου, κατέχοντας τα τελευταία δύο χρόνια θέση αντιδημάρχου.

Είχε ενεργό ανάμειξη και στα αθλητικά δρώμενα του τόπου, καθώς είχε διατελέσει επί τριετίας και πρόεδρος της ΑΕ Μεσολογγίου.

Η εξόδιος ακολουθία του εκλιπόντος Αντιδημάρχου θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 στις 10:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Μεσολογγίου.

Ο Δήμαρχος Μεσολογγίου ανέφερε στο συλλυπητήριο μήνυμα ότι «με βαθιά οδύνη αποχαιρετούμε έναν σπουδαίο άνθρωπο, έναν πολύτιμο φίλο, έναν ακούραστο αγωνιστή της ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης· τον δημοτικό σύμβουλο και αντιδήμαρχο Έργων και Στρατηγικού Σχεδιασμού, Μιχάλη Μπιλάλη».

Ο Μιχάλης υπήρξε μία ξεχωριστή προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον τόπο μας. Με το χαμόγελο, την πραότητα και το ήθος που τον διέκριναν, πρόσφερε ανιδιοτελώς σε κάθε τομέα που υπηρέτησε – στην κοινωνία, στον συνδικαλισμό, στον αθλητισμό, στην πολιτική.

Ως αντιδήμαρχος, ανέλαβε ένα δύσκολο και απαιτητικό έργο, το οποίο υπηρέτησε με αφοσίωση, μεθοδικότητα και ακατάπαυστη διάθεση προσφοράς, αποδεικνύοντας καθημερινά το τεράστιο απόθεμα ψυχής που διέθετε.

Πέρα από τη θεσμική του ιδιότητα, για εμένα προσωπικά ο Μιχάλης ήταν αδελφικός φίλος και πολύτιμο στήριγμα στην έως τώρα πορεία μου, με την οξυδέρκεια, τον ρεαλισμό και την καθαρή του σκέψη.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον Δήμο μας και βαθύ τραύμα στις καρδιές όλων μας. Θα μείνουν όμως ανεξίτηλα στη μνήμη μας τα πιο φωτεινά χαρακτηριστικά του που τον καθιστούσαν αγαπητό σε όλους: η σεμνότητά του, το μεταδοτικό του χαμόγελο και ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε με απλότητα και ανθρωπιά με κάθε δημότη.

Μιχάλη, όσοι είχαμε την τιμή και την ευλογία να σε γνωρίσουμε, θα σε θυμόμαστε πάντα με σεβασμό, ευγνωμοσύνη και αγάπη.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε φίλε.

Αιωνία σου η μνήμη.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου».