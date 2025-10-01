ΓΕΕΘΑ: Δοκιμάζει τη Δομή Δυνάμεων με 280 εξόδους μαχητικών σε Θράκη και Αιγαίο

ΓΕΕΘΑ: Δοκιμάζει τη Δομή Δυνάμεων με 280 εξόδους μαχητικών σε Θράκη και Αιγαίο
Σε απαιτητικά σενάρια και σύμφωνα με την υφιστάμενη επιχειρησιακή σχεδίαση, έθεσε το ΓΕΕΘΑ όλες τις Μείζονες Διοικήσεις, προκειμένου να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα και η ανθεκτικότητα της νέας Δομής Δυνάμεων και η ικανότητα επέμβασης εν τόπω και χρόνω, όταν αυτό απαιτηθεί.

Ενδεικτικά έχουν πραγματοποιηθεί 280 έξοδοι από 80 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, σε πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την εν γένει υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπό τον συντονισμό του ΓΕΕΘΑ.

Οι αποστολές περιλαμβάνουν σενάρια προσβολής και εξουδετέρωσης στόχων από απόσταση με χρήση στρατηγικών όπλων, καθώς επίσης και συνεργασία με τμήματα της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) και μη επανδρωμένα αεροχήματα (Drones – UAVs) για την εξουδετέρωση στόχων με τερματική καθοδήγηση πυρών.

Όλες οι δραστηριότητες διεξάγονται επί 24ώρου βάσης, ημέρα και νύχτα, κάτι το οποίο δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη του προσωπικού που εκτελεί όλες τις απαραίτητες εργασίες και ελέγχους (φόρτωση πυρομαχικών, εφοδιασμός με καύσιμα κτλ) κατά τη διάρκεια της άσκησης.

