Πέτρος Τατσόπουλος: «6 χρόνια πάνω από το χορτάρι»

Έξι χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Πέτρος Τατσόπουλος αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας και κατάφερε με την βοήθεια των γιατρών να το αντιμετωπίσει.

Ο συγγραφέας και πρώην βουλευτής είχε νιώσει αδιαθεσία κατά την διάρκεια τηλεοπτικής εμφάνισης του. Ο Πέτρος Τατσόπουλος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αντιμετωπιστεί το οξύ οπισθοστερνικό άλγος, η οποία είχε διάρκεια πέντε ωρών.



Με ανάρτησή του στα social media που έχει τον τίτλο «6 χρόνια πάνω από το χορτάρι», ο συγγραφέας αναφέρθηκε στο συγκεκριμένη περιπέτεια τονίζοντας μεταξύ άλλων «στη μάχη με το θάνατο βγαίνουμε πάντοτε ηττημένοι, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να μην δώσουμε τη μάχη έως την ώρα που θα την χάσουμε».

«Κανένας δεν γυρίζει από το θάνατο. Ούτε τον νικάει. Εάν μπαίνω στον κόπο να επαναλάβω αυτές τις τόσο κοινότοπες διαπιστώσεις είναι επειδή υποτίθεται ότι τις είπα ανάποδα και συνοδεύουν ως πιασάρικες λεζάντες μια, κατά τα λοιπά, ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Απεναντίας.

Είπα το αντίθετο από τις λεζάντες. Είπα ότι στη μάχη με το θάνατο βγαίνουμε πάντοτε ηττημένοι, αλλά αυτός δεν είναι λόγος για να μην δώσουμε τη μάχη έως την ώρα που θα την χάσουμε. Αύριο συμπληρώνονται κιόλας έξι χρόνια από την ημέρα που βρέθηκα κοντύτερα στο θάνατο από οποιαδήποτε άλλη φορά -εάν πιστέψουμε τους γιατρούς: κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής. Κέρδισα μια δεύτερη ευκαιρία.

Μια παράταση αόριστης διάρκειας -ώρες, μέρες, μήνες, χρόνια; Κανένας δεν ξέρει εκ των προτέρων. Έμαθα να γιορτάζω την κάθε επιπλέον ημέρα ως ημέρα γενεθλίων...»