«Όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη θησαυρούς» - Τι αποκαλύπτει στο Newsbomb κυνηγός σπάνιων αντικειμένων

O Γιώργος Πολατίδης, έμπειρος κυνηγός θησαυρών μιλά στο Newsbomb για τα μυστικά, τις τεχνικές και τους κινδύνους ενός χόμπι που συνδέει την ιστορία με την περιπέτεια.

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΕΛΛΑΔΑ
«Δεν είναι εύκολο και δεν είναι παιχνίδι. Ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει τη ζωή», προειδοποιεί ο Γιώργος Πολατίδης, κυνηγός θησαυρών. «Οι λύρες δεν είναι φακές. Θέλει γνώση, υπομονή και τύχη για να τις βρεις», συμπληρώνει.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κατά την αναζήτηση θησαυρού σε σπηλιά, ο Γιώργος Πολατίδης, κυνηγός θησαυρών με αρκετά χρόνια εμπειρίας, εξήγησε στο Newsbomb πώς γίνεται αυτό το ιδιαίτερο χόμπι και ποιοι κίνδυνοι παραμονεύουν.

«Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία και μηχανήματα που μπορούν να εντοπίσουν αντικείμενα σε διάφορα βάθη», εξηγεί ο κ. Πολατίδης. «Ένα κέρμα μπορεί να εντοπιστεί μέχρι 30-40 πόντους, μία κάσα ή μπαούλο μέχρι 4 μέτρα». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μηχανήματα δουλεύουν με πομπό και κατόπιν η πληροφορία επεξεργάζεται, δίνοντας στίγματα που οδηγούν τον κυνηγό στον στόχο του, που δεν είναι άλλος από τον χρυσό...

Ο ίδιος τονίζει πως οι αναζητήσεις γίνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, πολλές φορές βάσει ιστορικών χαρτών ή μύθων για κρυμμένους θησαυρούς. «Εκατομμύρια άνθρωποι πέρασαν από τη γη μας, πόλεμοι, κατακτήσεις, πειρατικές επιδρομές και πολλά από αυτά τα αντικείμενα παραμένουν θαμμένα. Στη χώρα μας ψάχνουν για θησαυρούς σε όλη τη χώρα», λέει ο κ. Πολατίδης.

Ο κυνηγός θησαυρών εξηγεί ότι η επιτυχία δεν έρχεται εύκολα: «Δεν είναι όλα εύκολα. Οι λύρες δεν είναι φακές. Πρέπει να ξέρεις πού να ψάξεις. Κάποιες φορές ο θησαυρός είναι μέσα σε ένα παλιό σπίτι, σε εκκλησία ή κάτω από ένα δέντρο. Υπάρχει και η ιστορία του μύθου: ο παππούς ή η γιαγιά εκεί ήταν πλούσιοι, εκεί έμενε ένας μπέης ή ένας αγάς».

Οι ανιχνευτές μετάλλων μπορούν να ξεχωρίσουν διάφορα μέταλλα και να κάνουν διαχωρισμό, εξηγεί ο Πολατίδης, αλλά πάντα χρειάζεται τύχη. «Ακόμα και αν βρίσκεις κάτι, μπορεί να είναι κρυμμένο μέσα σε κάποια κάσα ή θήκη. Δεν είναι εύκολο, αλλά η εμπειρία βοηθάει».

Όσον αφορά τις περιοχές που είναι πιο γνωστές για κρυμμένους θησαυρούς, ο ίδιος παρατηρεί ότι «όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη ιστορία. Κάποιοι θησαυροί βρίσκονται σε σπίτια από τον εμφύλιο ή σε περιοχές που παλιότερα ζούσαν πλούσιοι». Παρά τη μαγεία της αναζήτησης, οι ανακαλύψεις είναι σπάνιες και οι κυνηγοί συχνά δεν δημοσιοποιούν τα ευρήματά τους, λόγω νόμων και φορολογικών υποχρεώσεων.

Ο Γιώργος Πολατίδης έχει επισκεφθεί όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό για το χόμπι του, και παρόλο που δεν έχει ανακαλύψει μεγάλα θησαυράκια, θεωρεί την εμπειρία ανεκτίμητη: «Αν ξαναγεννιόμουν, θα ψάχνα και πάλι για θησαυρούς. Είναι κάτι που αγαπώ και δεν ενοχλεί κανέναν».

Ωστόσο, προειδοποιεί για τους κινδύνους, ειδικά μετά το περιστατικό στη Λάρισα: «Πρέπει να ξέρεις τι κάνεις. Ένας άνθρωπος πέθανε επειδή μπήκε σε σπήλαιο χωρίς εμπειρία. Δεν μπαίνεις έτσι απλώς για χρυσό». Η εμπειρία και η γνώση της φύσης είναι απαραίτητες. «Δεν είναι εύκολο και δεν είναι παιχνίδι. Πρέπει να ξέρεις να συστήνεις στο χώρο και να έχεις προετοιμαστεί. Ένα λάθος μπορεί να κοστίσει τη ζωή σου».

Ο κ. Πολατίδης δίνει τη συμβουλή του στους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν: «Να το κάνουν με φροντίδα και γνώση. Το χόμπι είναι όμορφο, αλλά η ασφάλεια πάνω από όλα».

Η Ελλάδα, με την πλούσια ιστορία της, συνεχίζει να κρύβει μυστικά κάτω από τη γη της. Και όπως λέει ο κ. Πολατίδης, «το κυνήγι θησαυρού δεν είναι μόνο η αναζήτηση πλούτου. Είναι μια σύνδεση με το παρελθόν και η ανακάλυψη ιστοριών που έχουν μείνει κρυφές για χρόνια».

