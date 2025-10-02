Βοιωτία: Τι κατέθεσε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Οι ισχυρισμοί της πριν οδηγηθεί στη φυλακή

Η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στο μαντρί δίπλα από το σπίτι της στη Βοιωτία βρίσκεται στη φυλακή όπου και θα εκτίσει την ποινή της για ένα μήνα. Ένα 24ωρο μετά την προφυλάκισή της για την προσπάθεια παραπλάνησης των Αρχών σχετικά με το θάνατο της μητέρας της, τα στοιχεία της υπόθεσης επανεξετάζονται προσεκτικά, με ορισμένες κρίσιμες αντιφάσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Στο δικαστήριο, η 62χρονη ανέφερε ότι ο γιος της την είχε δει τελευταία φορά το 2022 στην Αθήνα, αντί για το 2021 όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στις Αρχές.

62χρονη κατηγορούμενη: «Το παιδί ήρθε πέρυσι στην Αθήνα και πήγαμε για κάποιες εξετάσεις. Η μητέρα μου πέθανε στα τέλη Αυγούστου 2023».

Πρόεδρος: «Μα ο γιος σας δεν είχε πει ότι είχε να σας δει τέσσερα χρόνια;»

62χρονη κατηγορούμενη: «Μάλλον μπερδεύτηκε».

Η διαφορά στις καταθέσεις εγείρει ερωτήματα για το πότε συναντήθηκαν τελευταία φορά μάνα και γιος και πότε ενημερώθηκε ο νεαρός για τον θάνατο της γιαγιάς του.

Γιος της 62χρονης: «Την επισκέφθηκα τέλος 2020 και έφυγα αρχές 2021. Έμαθα για τον θάνατό της φέτος, στις 20 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε ήξερα ότι είναι ζωντανή».

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τα άτομα που η 62χρονη ανέφερε ότι τη βοήθησαν, τόσο στο σκάψιμο του λάκκου όσο και στη μεταφορά της σορού. Η ίδια κατέθεσε ότι ο αλλοδαπός που είχε αναφέρει δεν συμμετείχε στο σκάψιμο, καθώς ο λάκκος ήταν ήδη σκαμμένος, ενώ τον κάλεσε μόνο για να τη βοηθήσει να μεταφέρει τη μητέρα της, χωρίς να τον ξαναδεί μετά.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αφορά τα 500 ευρώ που η 62χρονη υποστηρίζει ότι έδωσε σε φίλο της για να υποδυθεί τη νεκρή μητέρα της μπροστά στους αστυνομικούς, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Η κατηγορούμενη περιέγραψε ότι το ποσό ήταν ένδειξη ευγνωμοσύνης και όχι αμοιβή, παρά την οικονομική της δυσχέρεια.

Η 62χρονη ανέφερε επίσης ότι αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα εδώ και δύο δεκαετίες, τα οποία έγιναν πιο έντονα μετά την εμφάνιση σοβαρών αλλεργιών στο παιδί της, με τον πρώην σύζυγό της να παύει να τη στηρίζει οικονομικά.

Ο γιος της τόνισε ότι η μητέρα του ήταν πάντα αφοσιωμένη σε εκείνον και προσπάθησε να καλύψει τα χρέη της.

Η 62χρονη πέρασε την πρώτη της νύχτα στη φυλακή και θα παραμείνει εκεί για ένα μήνα, ενώ εκκρεμεί η δίκη της. Χθες καταδικάστηκε για τις ψευδείς καταθέσεις προς τις Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να φωτιστούν όλες οι πτυχές αυτής της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Βοιωτία.