Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλειστοί δρόμοι λόγω αγώνα τρεξίματος

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «7ος Αρσάκειος Δρόμος» την Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Τροχαία, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «7ος Αρσάκειος Δρόμος», την Κυριακή 19-10-2025 και κατά τις ώρες 08:00’ έως 11:00’, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, επί της Λεωφ. Μαραθώνος, από το ύψος του ο.α. 1 έως το Δημοτικό χώρο στάθμευσης (ΟΣΕ – Πλατεία Δημοκρατίας), στο ύψος των γραμμών του τρένου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Διονύσου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

Ρεύμα κυκλοφορίας Λεωφ. Μαραθώνος προς Άνοιξη: Εκτροπή δεξιά Λεωφ. Δροσιάς – Σταμάτας,

Ρεύμα κυκλοφορίας Λεωφ. Μαραθώνος προς Εκάλη: Εκτροπή αριστερά οδό Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και Λεωφόρους κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.