Χανιά: Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω κακοκαιρίας
Επιδείνωση καιρού αναφέρει το προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει επιδείνωση του καιρού, ανακοινώνει ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή, ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς κλείνει εκτάκτως σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, και από τις δύο εισόδους του.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω κακοκαιρίας
12:40 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πάρος: Με περισσότερες από 10 μαχαιριές σκότωσαν τον Αφγανό
16:11 ∙ LIFESTYLE