Χανιά: Κλειστό το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω κακοκαιρίας

Άποψη της διαδρομής του φαραγγιού προς την έξοδό του στην Αγία Ρουμέλη στο Λιβυκό πέλαγος. Το φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά είναι το πλέον γνωστό στην Ευρώπη, καθώς είναι το μεγαλύτερο και ομορφότερο από όλα τα φαράγγια της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει επιδείνωση του καιρού, ανακοινώνει ότι, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των βροχοπτώσεων που επικρατούν στην περιοχή, ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς κλείνει εκτάκτως σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025, και από τις δύο εισόδους του.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας