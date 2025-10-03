Βόλος: Έσυρε την 67χρονη πρώην σύζυγό του στα δικαστήρια για ψευδείς απειλές, αλλά την… αγαπάει

Την πρώην σύζυγό του έσυρε στα Δικαστήρια ένας συνταξιούχος άνδρας στην πόλη του Βόλου με ψευδείς -όπως αποδείχθηκε από το Δικαστήριο- καταγγελίες ότι τον απείλησε.

Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, η 67χρονη γυναίκα αθωώθηκε την περασμένη Πέμπτη (2/10) από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, ωστόσο η κατάσταση των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει επιδεινώθηκε καθώς έμεινε δύο μέρες στα κρατητήρια.

Ως μάρτυρας κατέθεσε ο μηνυτής όπου ανέφερε ότι ενώ βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του γιού του, ο οποίος βρίσκεται στην Γερμανία και στο κυρίως σπίτι μένει η κατηγορούμενη και ο ίδιος στην σοφίτα και είχε αφήσει τα κλειδιά στην καρέκλα, του ζήτησε να πάρει τα κλειδιά και να φύγει από το σπίτι, απειλώντας τον ότι θα τον σκοτώσει.

«Ήταν σε έξαρση, με έβριζε, με απειλούσε, όπως κάνει συνεχώς, αισθάνθηκα φόβο και έκανα καταγγελία στην Αστυνομία», είπε ο μηνυτής. Μάλιστα ο συνταξιούχος συμπλήρωσε στη συνέχεια ότι στις Αρχές Αυγούστου η γυναίκα τον απείλησε ότι θα φέρει Αλβανούς να τον σκοτώσουν, ενώ υποστήριξε ότι τον έχει απειλήσει και άλλες φορές στο παρελθόν, ωστόσο αυτή τη φορά ήταν έντονο με αποτέλεσμα να φοβηθεί.

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας παλιότερα μία φορά βρήκε σπασμένους τους καθρέπτες του αυτοκινήτου του, ενώ πριν από χρόνια η γυναίκα του έριξε τοξικό υγρό στο στοματικό διάλυμα.

Όταν ρωτήθηκε από το Δικαστήριο αν ζητά την καταδίκη της, ο συνταξιούχος είπε ότι μπορεί να χώρισαν αλλά την αγαπάει δεν θέλει να καταδικαστεί, αλλά την επιτήρησή της για να είναι ασφαλής και ο ίδιος.

Η αδελφή της κατηγορούμενης είπε ότι η αδελφή της εδώ και δεκαετίες είναι θύμα του άνδρα, τη χτυπούσε, της έπαιρνε τα χρήματα, την έλεγε τρελή (παλιότερα είχε διαγνωστεί με βαριά κατάθλιψη) και την απειλούσε ότι θα την κλείσει σε ψυχιατρείο.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα τον τελευταίο χρόνο ο άνδρας λέει στην αδελφή της να φύγει από το σπίτι, γιατί έχει σύντροφο και θέλει να τη φέρει να μείνουν στο σπίτι.

Από την πλευρά της η 67χρονη κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι τον απείλησε, δηλώνοντας ότι λέει ψέματα μια ζωή κατηγορώντας την, ενώ δήλωσε άγνοια για τις φθορές σε αυτοκίνητο που ανέφερε ο άνδρας της, αλλά και για τις απειλές που δήθεν του είπε ότι θα τον σκοτώσουν. Η γυναίκα είπε ότι περιμένει να συμπληρώσει το όριο ηλικίας προκειμένου να καταθέσει χαρτιά συνταξιοδότησης, ώστε να φύγει από το σπίτι, γιατί δεν αντέχει άλλο.

Η εισαγγελέας έδρας ανέφερε ότι ο λόγος που έφτασε σε αυτό το σημείο ο μάρτυρας δεν είναι ότι του προκάλεσε τρόμο και ανησυχία η γυναίκα, αλλά άγεται σε οικονομικά κίνητρα και σε περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να διευθετηθούν για να μην υπάρχουν προβλήματα. Η εισαγγελέας είπε ότι δεν προκύπτει η κατηγορία και πρότεινε απαλλαγή της κατηγορούμενης, την οποία κήρυξε αθώα το Δικαστήριο.

