Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 44χρονου - Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι

Μία επεισοδιακή σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Δενδροπόταμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 44χρονος άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο που ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο και δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο άνδρας αγνόησε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς για να διαφύγει, ωστόσο τελικά ακινητοποιήθηκε.

Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών της ΟΠΚΕ να του περάσουν χειροπέδες, ο 44χρονος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση, δαγκώνοντας έναν από αυτούς στο πόδι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

