Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 44χρονου - Δάγκωσε αστυνομικό στο πόδι
Ένας 44χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό δαγκώνοντάς τον στο πόδι, ενώ αντιστεκόταν στη σύλληψή του
Μία επεισοδιακή σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή του Δενδροπόταμου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 44χρονος άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο που ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο και δεν είχε πινακίδες κυκλοφορίας.
Ο άνδρας αγνόησε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς για να διαφύγει, ωστόσο τελικά ακινητοποιήθηκε.
Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών της ΟΠΚΕ να του περάσουν χειροπέδες, ο 44χρονος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση, δαγκώνοντας έναν από αυτούς στο πόδι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.