Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με δύο νεαρούς τραυματίες στα Λαδάδικα

Επεισόδιο με δύο τραυματίες, νεαρής ηλικίας, ερευνούν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα στα Λαδάδικα, απ' όπου παρέλαβε έναν 19χρονο Κύπριο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο.

Σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε ένας 20χρονος Έλληνας, που είχε χτυπήματα στο κεφάλι. Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.

Την έρευνα ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.