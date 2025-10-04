Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με δύο νεαρούς τραυματίες στα Λαδάδικα
Οι αστυνομικοί ερευνούν τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Επεισόδιο με δύο τραυματίες, νεαρής ηλικίας, ερευνούν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.
Το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 05:00 τα ξημερώματα στα Λαδάδικα, απ' όπου παρέλαβε έναν 19χρονο Κύπριο που έφερε τραύμα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο.
Σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε ένας 20χρονος Έλληνας, που είχε χτυπήματα στο κεφάλι. Τόσο ο 19χρονος όσο κι ο 20χρονος διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, ενώ οι αστυνομικοί ερευνούν τυχόν συμπλοκή κατά τη διάρκεια της διασκέδασής τους στην περιοχή.
Την έρευνα ανέλαβε το Α.Τ. Λευκού Πύργου.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:42 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα Δημοκρατία: Το βίντεο για την 51η επέτειο από την ίδρυσή της
10:16 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Δένδιας: «Οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»
10:11 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποσύρθηκε από το Masters της Σανγκάης
09:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με δύο νεαρούς τραυματίες στα Λαδάδικα
09:33 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Χαμάς: Ναι στο σχέδιο Τραμπ, αλλά με προϋποθέσεις
09:31 ∙ TRAVEL
Αμφιάρειο: Το άγνωστο μαντείο της Αττικής
09:28 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/10)
08:48 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τέλος εποχής για το Colt, αποκλειστικά SUV στη γκάμα της Mitsubishi
08:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ