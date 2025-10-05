Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Αλλάζουν όλα στα επιδόματα

Ελεύθερος Τύπος: Νέος νόμος για τα χρέη κληρονομιάς

Η Καθημερινή: Αερομαχία για 220 εκατ. ευρώ

Το Βήμα: Γεωπολιτικό παιχνίδι με το LNG

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Νέες αποκαλυπτικές καταθέσεις – «Έκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Η σφαγή στα Βουρλά το 1922: Τα φοβερά εγκλήματα των Τούρκων σε βάρος Ελλήνων της πόλης

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Λήστεψαν στοχευμένα τον αντιπεριφερειάρχη Αττικής; Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η χαρτογράφηση της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα – Αλλάζουν σπίτι κάθε 10 μέρες

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ μέσω Τελ Αβίβ: «Τώρα ή ποτέ» για τη συμφωνία στη Γάζα - Αναταράξεις στο Ισραήλ

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε καταβάλλονται στους δικαιούχους

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Οκτωβρίου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:27ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτη η AfD - Διαφορά δύο μονάδων με το δεύτερο CDU - Σε δημοσκοπικό χαμηλό η κυβέρνηση

04:48ΚΑΙΡΟΣ

Τραμπ: Στέλνει 300 εθνοφρουρούς στο Σικάγο

04:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέα δικαστικά εμπόδια για την κυβέρνηση Τραμπ - Μπλόκο στην ανάπτυξη στρατευμάτων στο Πορτλαντ

03:53ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιόνγκ Ουν αναπτύσσει πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις

03:25ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Εκλογή βουλευτών - από «εκλέκτορες» σήμερα - Τι θέλει ο Σάρα

02:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για το σχέδιο Τραμπ στη Γάζα και μιλά για «Μεγάλο Ισραήλ»

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τα drones τα... αερόστατα: Κλειστό το αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Αυστρία: Σκάνδαλο κακοποίησης ανηλίκων στην ΜΚΟ «Παιδικά Χωριά SOS

01:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 57 οι νεκροί από βομβαρδισμούς χθες ισχυρίζονται οι Παλαιστίνιοι

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Προκλητικός Φιντάν για Ανατολική Μεσόγειο: Εάν δεν δουλέψει η διπλωματία παραπέμπεις στο στρατό

00:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Το τρένο θα φτάσει στην Πάτρα

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκαρφάλωσαν στη σημαία του Λευκού Πύργου… για να τραβήξουν βίντεο

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

06:30ΕΛΛΑΔΑ

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

06:15ΚΟΣΜΟΣ

22:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής και Άδωνι: «Τιποτένιο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι» – «Βρίστε με ελεύθερα, χαίρομαι που σας χάλασα τα σχέδια»

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Περιβαλλοντικό «θαύμα» στη Μελβούρνη: Πώς μονάδα επεξεργασίας λυμάτων έγινε βιότοπος πουλιών

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Διαχείριση πολυκατοικιών: Τι πρέπει να προσέχουν διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

18:17ΚΑΙΡΟΣ

Αγριεύει πάλι ο καιρός: Τι φέρνει το χαμηλό βαρομετρικό από Αδριατική - Πότε θα βρέξει στην Αθήνα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα: Η Ολλανδία προωθεί την πώληση μεμονωμένων δωματίων - Πόσο πωλείται ένα δωμάτιο

23:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παραδόθηκε στο ΑΤ Περιστερίου ο δράστης της επίθεσης με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

12:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη ιδιοκτήτης ΚΥΔ που δήλωνε δημόσιες εκτάσεις στη λίμνη Κάρλα

22:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Εντυπωσιάζει ο Βόλος, «ανάσα» για ΟΦΗ, πριν τους… μεγάλους

