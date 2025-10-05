Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή Κυριακή 5 Οκτωβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Αλλάζουν όλα στα επιδόματα
Ελεύθερος Τύπος: Νέος νόμος για τα χρέη κληρονομιάς
Η Καθημερινή: Αερομαχία για 220 εκατ. ευρώ
Το Βήμα: Γεωπολιτικό παιχνίδι με το LNG
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή Κυριακή 5 Οκτωβρίου
Διαβάστε επίσης
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:10 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε καταβάλλονται στους δικαιούχους
04:48 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Τραμπ: Στέλνει 300 εθνοφρουρούς στο Σικάγο
00:19 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυρανάκης: Το τρένο θα φτάσει στην Πάτρα
17:30 ∙ WHAT THE FACT
Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά
07:54 ∙ WHAT THE FACT
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος