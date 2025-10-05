Τζίνα Αλιμόνου: Στο αστυνομικό τμήμα με τον σύντροφό της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

Στο αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής (5/10) η Τζίνα Αλιμόνου και ο σύντροφός της για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 7:00 π.μ. περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. μετέβη στο σπίτι όπου διαμένει η ηθοποιός Τζίνα Αλιμόνου με τον νυν σύντροφό της, στα Βριλήσσια, μετά από κλήση που έγινε για έντονο καβγά.

Το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής, όπου λειτουργεί Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας, προκειμένου να δώσει καταθέσεις στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικού περιστατικού.

Ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες ενδοοικογενειακής απειλής, εξύβρισης και σωματικής βλάβης.

