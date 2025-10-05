Κυψέλη: Συμπλοκή 30 ατόμων με δύο τραυματίες - Τέσσερις συλλήψεις

Δύο ανήλικοι, ένας 15χρονος και ένας 13χρονος τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (4/10) στην οδό Καυκάσου, στην Κυψέλη κατά την διάρκεια συμπλοκής στην οποία συμμετείχαν 25 με 30 άτομα. Το περιστατικό συνέβη στις 8:30 μ.μ.

Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ και εντόπισαν έναν 15χρονο και έναν 13χρονο, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως δράστες και συνελήφθησαν.

Ακόμη συνελήφθη ένας 13χρονος για απείθεια καθώς και ένας 15χρονος επειδή στην κατοχή του βρέθηκε ένα tazer.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων ασκήθηκε σωματική βία και έφεραν χτυπήματα σε πρόσωπο και το σώμα. Οι ίδιοι- σύμφωνα με την αστυνομία- δεν θέλησαν να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο.

