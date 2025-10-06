Τραγωδία στο Ηράκλειο: Φώναζε κρατώντας όπλο και μόλις έφτασαν οι διασώστες αυτοπυροβολήθηκε

Τραγωδία το πρωί της Δευτέρας (6/10) στο Ηράκλειο με έναν 70χρονο άνδρα να κείτεται νεκρός με τραύμα από όπλο!

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο της τραγωδίας, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο σπίτι του και φέρεται να φώναζε κρατώντας όπλο, για άγνωστο λόγο, και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην γειτονιά.

Οι γείτονες του ηλικιωμένου ενημέρωσαν τις Αρχές και όταν έφτασαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ στο σπίτι, ο 70χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και πυροβόλησε!

Η σκηνή «πάγωσε» τους διασώστες που δεν πρόλαβαν, να αντιδράσουν...

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

