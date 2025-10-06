Χειροπέδες σε γνωστό μπράβο σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Είχε πάνω του όπλο και ναρκωτικά

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας, 6 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος), σε περιοχή της Αττικής.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ο εντοπισμός και τα κατασχεθέντα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο άνδρας εντοπίστηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών κατά την έξοδό του από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Γλυφάδα, στο πλαίσιο ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

Κατά τον σωματικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Πυροβόλο όπλο με γεμιστήρα που περιείχε 5 φυσίγγια.

Ναρκωτική ουσία , πιθανόν κοκαΐνη , σε δύο συσκευασίες, συνολικού μικτού βάρους 5,3 γραμμαρίων (4,66 γρ. σε πλαστική συσκευασία και 0,64 γρ. σε αλουμινόχαρτο).

Μία αυτοσχέδια συσκευασία κατανάλωσης ναρκωτικών ουσιών.

Κινητό τηλέφωνο.

Η ΕΛΑΣ σημειώνει ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για συναφή, αλλά και άλλα αδικήματα.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

