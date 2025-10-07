Λαύριο: Κατέρρευσε μπαλκόνι από σπίτι - «Άκουσα έναν μεγάλο θόρυβο», λέει κάτοικος στο Νewsbomb

Τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε στο Λαύριο το μεσημέρι της Τρίτης (07/10), στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για προληπτικούς ελέγχους και την ασφάλιση της περιοχής, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ωστόσο υπάρχουν υλικές ζημιές σε τρία ΙΧ.

«Πέρναγα με το αμάξι μου από το σημείο και άκουσα έναν μεγάλο θόρυβο. Το μπαλκόνι έπεσε πάνω σε τρία οχήματα που ήταν από κάτω. Δεν είδα κάποιον τραυματία, απλά ήταν δυνατός ο θόρυβος», ανέφερε ο Α.Τ., κάτοικος της περιοχής, στο Newsbomb.gr.