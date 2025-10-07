Κίνηση: Χάος στους δρόμους λόγω βροχής - Καθυστερήσεις έως 25' στην Αττική Οδό

Βροχοπτώσεις εκδηλώνονται από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (7/10) σε αρκετές περιοχές της Αττικής, όπως η Δάφνη, τα Βριλήσσια, η Ηλιούπολη, το Φάληρο, η Καλλιθέα, ο Παπάγου, ο Βύρωνας, η Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο, το Λαύριο και το κέντρο της Αθήνας.

Λόγω του βροχερού σκηνικού, χαώδης είναι η κατάσταση που επικρατεί σε αρκετές οδικές αρτηρίες της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Λεωφόρο Κηφισού (στα δύο ρεύματα), στην Λεωφόρο Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας (Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Συγγρού, Σταδίου).

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ιδιαίτερα στην έξοδο προς Πειραιά, ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄στην έξοδο για Καρέα. https://t.co/vpMQPTFVY9 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2025

