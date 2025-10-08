Συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Απολογήθηκε η Ελένη Ζαρούλια

Η δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο της Αθήνας συνεχίζεται με τις απολογίες των κατηγορουμένων που επαναφέρουν στο προσκήνιο όσα σημάδεψαν την πολύκροτη υπόθεση. Στο επίκεντρο της σημερινής διαδικασίας βρέθηκε η Ελένη Ζαρούλια, πρώην βουλευτής και σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, η οποία σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη έξι ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η Ελένη Ζαρούλια εμφανίστηκε στο δικαστήριο αρνούμενη κάθε συμμετοχή στη δράση της οργάνωσης, δηλώνοντας πως η παρουσία της στη δίκη οφείλεται αποκλειστικά στη σχέση της με τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής. «Δεν έχω καμία σχέση με τις πράξεις που μου αποδίδονται. Ήμουν σύζυγος του Μιχαλολιάκου, στήριζα τον άντρα μου. Εγώ παντρεύτηκα τον σύζυγό μου το '87, αυτό είναι. Από τότε τον στηρίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τόνισε ότι έμαθε για το γεγονός την επόμενη ημέρα, όταν πληροφορήθηκε ότι αστυνομικοί ερευνούσαν τα γραφεία του κόμματος.

Πρόεδρος: Ο σύζυγός σας δεν ενημερώθηκε από κάποιον εκείνο το βράδυ;

Κατηγορούμενη: Όχι, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.

Πρόεδρος: Δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των στελεχών;

Κατηγορούμενη: Θεωρητικά θα έπρεπε, αλλά δεν συνέβαινε πάντα.

Στην αίθουσα βρέθηκε για ακόμη μία φορά η Μάγδα Φύσσα, μητέρα του Παύλου Φύσσα, που παρακολουθεί τη διαδικασία από την πρώτη μέρα της δίκης. Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, σημειώθηκαν στιγμές έντασης, όταν ο κατηγορούμενος Ιωάννης Λαγός αντέδρασε έντονα στις ερωτήσεις της εισαγγελέως προς τη Ζαρούλια, με το δικαστήριο να αποφασίζει την αποβολή του από την αίθουσα. «Όχι την απολογία, τη σφαγή διακόπτω. Σας έχουν βάλει να εκτελείτε εντολές. Σκουπίδια!» φώναξε ο Γιάννης Λαγός.

Η κατηγορούμενη, απαντώντας στις ερωτήσεις της εισαγγελέως, κλήθηκε να τοποθετηθεί για δηλώσεις της σχετικά με αλλοδαπούς, αλλά και για τον ιδεολογικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. «Έχουμε υποστεί κι εμείς ρατσισμό. Μας αποκαλούσαν πιθηκανθρώπους και κανείς δεν παρενέβη. Η δήλωσή μου για τους αλλοδαπούς έγινε εν βρασμώ», σημείωσε και συμπλήρωσε ότι το κόμμα δεν είχε ναζιστική ιδεολογία: «Το κόμμα ποτέ. Αν μιλάς ιδιωτικά μπορεί να πεις οτιδήποτε. Στην Ελλάδα δεν διώκεται το φρόνημα. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοια δημόσια θέση».

Η Ελένη Ζαρούλια ολοκλήρωσε την απολογία της αναφερόμενη στην υγεία του Νίκου Μιχαλολιάκου, λέγοντας ότι «η κατάστασή του είναι επιβαρυμένη και η υγεία του έχει καταστραφεί».

Ακολούθησε η απολογία του Μάρκου Ευγενικού, κατηγορούμενου για συμμετοχή στην επίθεση εναντίον Αιγυπτίων αλιεργατών, ο οποίος αρνήθηκε την εμπλοκή του. «Δεν έχω σχέση με καμία επίθεση. Δούλευα με Αιγύπτιους και η θεία μου είναι παντρεμένη με Αιγύπτιο. Δεν υπήρξε ποτέ ρατσιστικό κίνητρο», υποστήριξε.

Οι απολογίες συνεχίζονται, αλλά αρκετοί από τους κατηγορούμενους δεν εμφανίζονται στο δικαστήριο αφού έχουν ήδη εκτίσει τις ποινές που τους επιβλήθηκαν πρωτοδίκως.