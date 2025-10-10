Δημήτρης Αναστασόπουλος: Με τους δικηγόρους για τη μεγάλη αλλαγή που έχουμε ανάγκη στον ΔΣΑ

«Η χθεσινή εκδήλωση ήταν μια εκδήλωση από άλλες εποχές. Η ιστορική Παράταξη του ΔΣΑ, των Παξινού, Πολύδωρα, Ζαφειρόπουλου, Αδαμόπουλου, είναι ξανά δυναμικά παρούσα – Με τετραψήφιο αριθμό δικηγόρων, με παλμό, με πάθος, με πίστη για τη νίκη στις επερχόμενες εκλογές στον ΔΣΑ. Ήταν μια εκδήλωση που σηματοδοτεί την έναρξη της αλλαγής που όλοι έχουμε ανάγκη».

Τις προγραμματικές θέσεις του, πλαισιωμένος από τους υποψήφιους συμβούλους των συνδυασμών «Δράση – Με Το Δικηγόρο» και «Στην Πράξη – Με Το Δικηγόρο» που στηρίζουν την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, παρουσίασε χθες Πέμπτη 9 Οκτωβρίου ο δικηγόρος και σύμβουλος ΔΣΑ Δημήτρης Χρ. Αναστασόπουλος. Στην κατάμεστη αίθουσα του κινηματογράφου Cinobo Opera, στην οδό Ακαδημίας απέναντι ακριβώς από τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ στις επικείμενες αρχαιρεσίες, στα τέλη Νοεμβρίου, ευχαρίστησε το κοινό για τη θερμή του στήριξη, αλλά και τους υποψηφίους συμβούλους που συντάσσονται με την υποψηφιότητά του για την αλλαγή σελίδας για τον Σύλλογο και τα μέλη του.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο μακροβιώτερος Πρόεδρος του ΔΣΑ Δημήτρης Παξινός, καθώς και πολλοί άλλοι πρώην Σύμβουλοι και Αντιπρόεδροι ΔΣΑ, όπως η Ιωάννα Καλαντζάκου, ο Θανάσης Παυλόπουλος, ο Ευάγγελος Ζερβέας, ο Γιώργος Μπούρας, ο Ευάγγελος Γαλετζάς, Βασίλης Βραχιώτης, κ.α.

Τον Δημήτρη Αναστασόπουλο προλόγισαν οι: Γιώργος Πανανικολάου, Δήμαρχος Γλυφάδας και δικηγόρος, Γρηγόρης Τσόλιας, δικηγόρος, και Βίλλυ Στρούμπου, δικηγόρος.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος τόνισε ότι οι συνδυασμοί «Δράση. Με το δικηγόρο» και «Στην Πράξη. Με το δικηγόρο», αποτελούμενοι ο καθένας από 24 υποψήφιους συμβούλους, είναι πολυσυλλεκτικοί και αντιπροσωπευτικοί και συγκροτούνται από συναδέλφους που ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, μοιράζονται, όμως, την ίδια αγωνία για το μέλλον του δικηγορικού λειτουργήματος και μετρούν πολλά χρόνια τριβής στη μαχόμενη δικηγορία. Η υποψηφιότητα του ίδιου, αλλά και των συμβούλων που τον στηρίζουν, τόνισε, αποπνέει ακριβώς τη συλλογικότητα της προσπάθειας, την ανεξαρτησία και την έλλειψη εξαρτήσεων, αλλά και τη δέσμευση για συστηματική δουλειά από την πρώτη μέρα.

Στην ομιλία του, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος παρουσίασε συνοπτικά το πλέγμα των προγραμματικών προτάσεών του, οι οποίες προέκυψαν από εξαντλητική επεξεργασία και από λεπτομερή γνώση των προβλημάτων του κλάδου και της επαγγελματικής πραγματικότητας. Στόχος είναι, όπως υπογράμμισε, η αλλαγή παραδείγματος στην διοίκηση του μεγαλύτερου επιστημονικού συλλόγου της χώρας, η οποία συνδέεται πρωτίστως με την αποκατάσταση του κύρους του δικηγορικού λειτουργήματος και της επανασύνδεσης του δικηγορικού σώματος με την κοινωνία και την πραγματική οικονομία.

Ο υποψήφιος πρόεδρος του ΔΣΑ παρουσίασε μια συγκροτημένη δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση της δικηγορικής ύλης, ιδιαίτερα για τους νεότερους δικηγόρους. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των αμοιβών των δικηγόρων, μέσω, μεταξύ άλλων προτάσεων, της καθολικής κατοχύρωσης της δικηγορικής αμοιβής και της χρονοχρέωσης, της επαναφοράς της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια και της αύξησης των αμοιβών για παράσταση στα δικαστήρια. Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος προέταξε επίσης την ανάγκη δίκαιης και ισότιμης με τους άλλους επαγγελματικούς κλάδους φορολογικής μεταχείρισης των δικηγόρων, με βασικό αίτημα της παράταξης τη μείωση του ΦΠΑ για την παροχή νομικών υπηρεσιών, την κατάργηση του νόμου περί τεκμαρτών εισοδημάτων και την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για δικηγόρους με ετήσιο εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος αναφέρθηκε, στη συνέχεια, στην ανάγκη θωράκισης του δικηγορικού λειτουργήματος, με τη διενέργεια ελέγχου και απολογισμού στον Σύλλογο, μετά τις αρχαιρεσίες, τη θέσπιση νέου Κώδικα Δικηγορικού Λειτουργήματος και την αναμόρφωση του Κώδικα Δεοντολογίας των δικηγόρων. Μέγιστη προτεραιότητα, επεσήμανε, είναι η θωράκιση του δικηγορικού λειτουργήματος και η αναστήλωση του κύρους του πρώτου επιστημονικού συλλόγου της χώρας.

Στην κατεύθυνση της δραστικής βελτίωσης της καθημερινότητας των δικηγόρων και την έμπρακτη συμπαράσταση του Συλλόγου στην άσκηση του λειτουργήματος, υπογράμμισε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, η νέα ηγεσία του ΔΣΑ υπό την προεδρία του θα προωθήσει άμεσα την αξιοποίηση κάθε σύγχρονης τεχνολογίας και ψηφιακού εργαλείου. Με την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Συλλόγου, τη δημιουργία εφαρμογών διαθέσιμων σε όλους τους δικηγόρους, αλλά και τη χρήση, εντός συγκεκριμένου ρυθμιστικού πλαισίου, των δυνατοτήτων που διανοίγει η Τεχνητή Νοημοσύνη.



Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος έκλεισε την ομιλία του καλώντας όλους τους δικηγόρους της Αττικής να στηρίξουν την υποψηφιότητά του, χωρίς διαχωρισμούς, περιχαρακώσεις και αποκλεισμούς, αλλά σε μια πορεία, με ήθος, αξιοπρέπεια και μαχητικότητα. Η επόμενη νικηφόρα ημέρα των εκλογών πρέπει να βρει, κατέληξε, τους δικηγόρους ενωμένους, αλληλέγγυους και πανέτοιμους για τη διαχείριση των πάγιων στρεβλώσεων και των νέων προκλήσεων.