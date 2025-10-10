Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ

Τα βασικά θέματα που τέθηκαν ήταν οι ταχύτατες εξελίξεις και προκλήσεις στα ΜΜΕ, οι αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας και οι τρόποι προσέγγισης των νεανικών κοινών

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνάντηση «The Voice of Public Service Media» που διοργάνωσε η ΕΡΤ
Η καρδιά των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων της Ευρώπης χτύπησε στην Αθήνα, καθώς η ΕΡΤ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Φορέων (EBU), διοργάνωσε την συνάντηση «The Voice of Public Service Media», την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή.

Περισσότερα από 25 ανώτερα και ανώτατα στελέχη Επικοινωνίας, Marketing και Branding από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της Ευρώπης έδωσαν το «παρών» στη συνάντηση, προκειμένου να πληροφορηθούν τις τελευταίες τάσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δημόσια ΜΜΕ, να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους και να συζητήσουν για βέλτιστες πρακτικές.

Τα βασικά θέματα που τέθηκαν επί τάπητος ήταν οι ταχύτατες εξελίξεις και προκλήσεις στα ΜΜΕ, οι αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας και οι τρόποι προσέγγισης των νεανικών κοινών.

Ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και εξέφρασε τη χαρά του για τη συνάντηση που αποτελεί, όπως σημείωσε, μια μοναδική ευκαιρία για έναν ανοιχτό, ουσιαστικό διάλογο.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι σύνθετες, αλλά μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, μπορούμε να διατηρήσουμε τις υπηρεσίες μας σύγχρονες, αξιόπιστες και ουσιαστικές για το κοινό. Μόνο μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συλλογικά τις προκλήσεις και να συνεχίσουμε να υπηρετούμε τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς στις κοινωνίες μας», τόνισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ.

EBU

Ο κεντρικός ομιλητής της συνάντησης, Sir Craig Oliver, που έχει διατελέσει Director of Politics and Communications του Βρετανού πρωθυπουργού David Cameron, ανέλυσε τις επικοινωνιακές προκλήσεις που προκύπτουν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο των ΜΜΕ, την προσέγγιση περιθωριοποιημένων ομάδων του κοινού, καθώς και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης εν μέσω της αυξανόμενης πόλωσης και αστάθειας.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων της Ευρώπης, εργαζόμενοι της EBU, αλλά και στελέχη της ΕΡΤ, παρουσίασαν μια σειρά από μελέτες, αναλύοντας τις στρατηγικές που εφάρμοσαν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Από την πλευρά της ΕΡΤ, ο διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας Κώστας Τσολάκης παρουσίασε δύο σημαντικές επιτυχίες της δημόσιας τηλεόρασης: την καθιέρωση του ERTIFLIX ως η δημοφιλέστερη ελληνική ψηφιακή πλατφόρμα περιεχόμενου και τη συμμετοχή στη Eurovision 2025 που έφερε ρεκόρ τηλεθέασης 15ετίας και την εξαιρετική 6η θέση για την Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η EBU αριθμεί σήμερα 68 μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν 113 οργανισμούς σε 56 χώρες. Η ΕΡΤ αποτελεί ιδρυτικό μέλος της EBU, από το 1950.

