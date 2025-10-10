Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών - Λαμίας: Νταλίκα παρέσυρε ακινητοποιημένο ΙΧ - Ένας τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στο 124ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, νταλίκα παρέσυρε αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί στη ΛΕΑ και το έσυρε για μέτρα πετώντας το πάνω στην διαχωριστική νησίδα στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο 80χρονος οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι.

Όπως ανέφερε ο ίδιος είχε προορισμό τον Θεολόγο όταν έμεινε με το αυτοκίνητό του και το ακινητοποίησε στη ΛΕΑ. Ο 80χρονος είχε καλέσει οδική βοήθεια και περίμενε μέσα στο αυτκίνητο με αναμμένα alarm.

Στο «124» έφτασε γρήγορα όχημα τη πυροσβεστικής από το Κλιμάκιο της Αταλάντης, ωστόσο ο ηλικιωμένος είχε απεγκλωβιστεί μόνος του από τα συντρίμμια.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε επίσης στο σημείο για πρώτες βοήθειες και τη διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης.

Ομοίως έφτασαν και αστυνομικοί του Α’ ΤΤ Αυτοκινητοδρόμου Φθιώτιδας και αυτοκίνητο της Νέας Οδού για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και τη σήμανση του οδοστρώματος.