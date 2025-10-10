Νεκρός 66χρονος στα Τρίκαλα: Λύθηκε το χειρόφρενο του φορτηγού του και τον παρέσυρε
Ο άνδρας βρισκόταν στο πίσω μέρος του φορτηγού, το οποίο άρχισε να τσουλάει και τον εγκλώβισε
Ένας 66χρονος κάτοικος του χωριού Κοτρώνι στα Τρίκαλα έχασε τη ζωή του, όταν το χειρόφρενο του φορτηγού του λύθηκε ξαφνικά και τον παρέσυρε.
Σύμφωνα με το trikalavoice, τη στιγμή του συμβάντος, ο άνδρας βρισκόταν στο πίσω μέρος του φορτηγού, το οποίο άρχισε να τσουλάει και τον εγκλώβισε ανάμεσα στον τοίχο και το όχημα.
Ο 66χρονος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Πύλης Τρικάλων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
