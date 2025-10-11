Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, αλλάζει η ώρα 

Newsbomb

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

Unsplash

ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κανονικά θα ισχύσει για έναν ακόμα Οκτώβριο το μέτρο της αλλαγής της ώρας.

Συγκεκριμένα, η αλλαγή ώρας για το 2025 θα πραγματοποιηθεί τα ξημερώματα της τελευταίας Κυριακής του Οκτωβρίου δηλαδή στις 26 Οκτωβρίου.

Έτσι, στις 04:00 τα ξημερώματα θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείο Μεταφορών αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».

Γιατί γίνεται η αλλαγή της ώρας

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας έχει ως βασικό πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνολικά, κατά τους επτά μήνες της θερινής ώρας εξοικονομούμε 210 ώρες ηλεκτρικής ενέργειας εκμεταλλευόμενοι τον Ήλιο.

Τη δεκαετία του '70, υπό την επήρεια της πετρελαϊκής κρίσης, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν το φως της ημέρας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Θερινή και χειμερινή ώρα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η αλλαγή ώρας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1932 όπου τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Η αλλαγή της ώρας, που είχε υιοθετηθεί αρχικά για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ισχύει επίσης και σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες (στη Γαλλία από το 1976), προκαλεί έντονες αντιδράσεις εδώ και χρόνια.

Οι επικριτές της επικαλούνται επιστημονικές έρευνες που συνδέουν την αλλαγή της ώρας με ασθένειες του καρδιαγγειακού ή ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω της διακοπής του βιολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα υποστηρίζουν ότι δεν παρατηρείται πλέον οποιαδήποτε εξοικονόμηση ενέργειας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πέλλα: Συλλήψεις για ναρκωτικά - Έκρυβε στο σπίτι του σχεδόν τρία κιλά κάνναβης

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Πάτρα: Γονείς παράτησαν τον 17χρονο αυτιστικό γιο τους σε ίδρυμα - Αναζητούνται από τις Αρχές

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Για το απόλυτο Καλαμάτα και Νίκη Βόλου – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (11/10)

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Η εκεχειρία στον αέρα: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος κρατούμενος που το Ισραήλ αρνείται να παραδώσει στη Χαμάς

12:33ΥΓΕΙΑ

Νέα εξέταση αίματος ανιχνεύει τη χρόνια κόπωση

12:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Κυβέρνηση και πρωθυπουργός εκτεθειμένοι από τις συνεχείς αποκαλύψεις

12:22WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάτι ανησυχητικό που αναβλύζει κάτω από τον ωκεανό γύρω από την Ανταρκτική

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Το πιο σύγχρονο ατομικό υποβρύχιο του κόσμου ξεκινά τις πρώτες δοκιμές στη θάλασσα

11:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οι πρώτες εντυπώσεις του Ζαρουρί από την Αθήνα

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Πλακιάς: «Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι ένας πατέρας που έχασε τα παιδιά του»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα πίσω

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός τουρίστας σε ξενοδοχείο

11:39LIFESTYLE

Billie Eilish: Η τρομακτική στιγμή που θαυμαστής την τράβηξε και την έριξε πάνω στα κιγκλιδώματα κατά την διάρκεια συναυλίας στο Μαϊάμι

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Πέθανε η μητέρα του

11:29ΕΛΛΑΔΑ

«Σχέδιο Αριάδνη»: Μία «επιχείρηση» για καθαρά μέσα μαζικής μεταφοράς

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906: Ο καθηγητής που ισχυρίστηκε ότι είδε το μέλλον

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε το ρεύμα σε περισσότερους από 800.000 κατοίκους στο Κίεβο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Παγκράτι: Λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ – Ένας τραυματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:35ΚΟΣΜΟΣ

Η εκεχειρία στον αέρα: Ποιος είναι ο Παλαιστίνιος κρατούμενος που το Ισραήλ αρνείται να παραδώσει στη Χαμάς

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με την ταυτότητα του δολοφόνου - Σενάριο για «συμβόλαιο θανάτου» από επαγγελματία

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

11:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θρήνος για τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη: Πέθανε η μητέρα του

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Πλακιάς: «Δεν είμαι ούτε αριστερός, ούτε δεξιός, είμαι ένας πατέρας που έχασε τα παιδιά του»

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Βασάνιζε για ώρες η 17χρονη θετή κόρη την Ίρις Στάλτσερ - Της έκαψε μέχρι και τα μαλλιά!

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο - Η στιγμή που ο 47χρονος τραυματίας μπαίνει στο σούπερ μάρκετ

12:22WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν κάτι ανησυχητικό που αναβλύζει κάτω από τον ωκεανό γύρω από την Ανταρκτική

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Εντοπίστηκε νεκρός τουρίστας σε ξενοδοχείο

12:45ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Πάτρα: Γονείς παράτησαν τον 17χρονο αυτιστικό γιο τους σε ίδρυμα - Αναζητούνται από τις Αρχές

10:51LIFESTYLE

Ιωάννα Μαλέσκου: Βαθαίνει η κρίση στο γάμο της - Ζει μόνη με την κόρη της

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσε σε κώμα το 1921 και ξύπνησε το 3906: Ο καθηγητής που ισχυρίστηκε ότι είδε το μέλλον

11:39LIFESTYLE

Billie Eilish: Η τρομακτική στιγμή που θαυμαστής την τράβηξε και την έριξε πάνω στα κιγκλιδώματα κατά την διάρκεια συναυλίας στο Μαϊάμι

12:49LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Αντώνη Κανάκη

10:57ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 40 θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν περισσότερο από το AI - Και οι 40 που θα μείνουν ανεπηρέαστες

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού» - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ