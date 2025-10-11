Ηράκλειο: Νεαρή δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε λαϊκή

Έντονη αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε λαϊκή αγορά του Ηρακλείου, όταν ένας άνδρας φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά μια νεαρή γυναίκα που ψώνιζε σε πάγκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr, ο άνδρας πλησίασε τη γυναίκα και προέβη σε απρεπείς πράξεις εις βάρος της. Η νεαρή, σοκαρισμένη, ξέσπασε σε κλάματα, ενώ πολίτες που είδαν το περιστατικό αντέδρασαν άμεσα, συγκρατώντας τον δράστη και ειδοποιώντας την αστυνομία.

Ο πατέρας της κοπέλας, ο οποίος βρισκόταν μαζί της, προσπάθησε να επιτεθεί στον άνδρα, ωστόσο τον συγκράτησαν παρευρισκόμενοι μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί στο σημείο.