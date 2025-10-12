Θάνατος στρατιώτη στο 424: «Ζητώ ποινικές και κακουργηματικές διώξεις», λέει ο πατέρας του 27χρονου

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο του στρατιώτη Νίκου Γκάτση στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2023. Ο νεαρός στρατιώτης άφησε την τελευταία του πνοή τρεις ώρες μετά από επέμβαση στον θυρεοειδή. Μετά τη γνωστοποίηση των ευρημάτων της έρευνας που διατάχθηκε, η οικογένειά του καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις και λάθη που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στον θάνατό του.

Ο πατέρας του, Άρης Γκάτσης, μιλώντας στην τηλεόραση του Star, ξεσπά: «Αυτό που ζητάω είναι ποινικές, κακουργηματικές διώξεις. Δεν θέλω ούτε χρήματα ούτε τίποτα. Κάθε μέρα ξυπνάω και δεν μπορώ να μιλήσω με το γιο μου. Βλέπω τη φωτογραφία του και δεν μπορώ να συνέλθω». Και συνεχίζει συγκλονισμένος: «Να πάρουν πίσω τα ψέματά τους, να μου πουν την πραγματική αλήθεια, κι ας πονάει».

Ο άτυχος 27χρονος

Το νέο υπόμνημα στη στρατιωτική δικαιοσύνη

Δύο χρόνια μετά την απώλεια του γιου του, ο πατέρας κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα, στο οποίο κάνει λόγο για αλυσίδα σοβαρών σφαλμάτων και παραλείψεων αμέσως μετά το χειρουργείο.

Καταγγέλλει πλαστογραφία στο πρακτικό του χειρουργείου, έλλειψη ιατρικού προσωπικού και επισημαίνει ότι στον θάλαμο είχε μείνει μόνη της μια βοηθός νοσηλεύτρια.

«Το κακό είναι ότι με έπεισε πως η δύσπνοια του παιδιού μου δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Και ποια ήταν; Αυτή που έμαθα μετά ότι δεν ήταν καν νοσηλεύτρια, αλλά απόφοιτη λυκείου. Ήταν μόνη της σε έναν θάλαμο με πάνω από 35 ασθενείς. Κανένας δεν ασχολήθηκε μετά με το παιδί μου», δηλώνει ο Άρης Γκάτσης.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Όθωνα Παπαδόπουλο, η αδιαφορία του προσωπικού ξεπέρασε κάθε όριο.

«Η βοηθός νοσηλεύτρια, όταν ο 27χρονος άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του, στράφηκε σε ασθενή του διπλανού θαλάμου και τον ρώτησε αν γνωρίζει να κάνει ΚΑΡΠΑ. Οι παραλείψεις που έχουν διαπιστωθεί στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχουν προηγούμενο. Δεν έχει υπάρξει στα χρονικά υπόθεση με πλήρη αδιαφορία περισσότερων από δέκα ατόμων, που οδήγησε αναπόφευκτα στον θάνατο του στρατιώτη μέσα σε στρατιωτικό νοσοκομείο».

Η οικογένεια ζητά την άσκηση ποινικών διώξεων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο εις βάρος όλων όσων θεωρούνται υπεύθυνοι για τον ξαφνικό χαμό του Νίκου Γκάτση.

«Δεν θέλω εκδίκηση, θέλω δικαιοσύνη», δηλώνει ο πατέρας με φωνή που σπάει.