Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας - Έκτακτη συνεδρίαση στον Τύρναβο

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας - Έκτακτη συνεδρίαση στον Τύρναβο
Στον Τύρναβο συνεδριάζει η Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας, προκειμένου να εκτιμήσει την κατάσταση που διαμορφώνεται με την εξάπλωση της ευλογιάς στα αιγοπροβάτα και να εξετάσει τις περαιτέρω κινήσεις τους. Οι κτηνοτρόφοι εκτιμούν ότι «η κατάσταση έχει ξεφύγει» και ζητούν αμεσα μέτρα απο το Υπουργείο.

«Εκρηκτική» χαρακτηρίζουν την κατάσταση με την ευλογιά των αιγοπροβάτων οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που δηλώνουν ότι βρίσκονται σε απόγνωση. Ζητούν σύντομα, συγκεκριμένες κινήσεις και δεσμεύσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να λάβουν χρήματα που όπως υποστηρίζουν- τους οφείλονται, σε διαφορετική περίπτωση είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, όπως δηλώνουν.

Την Ομοσπονδία των αγροτών απασχόλησε και το θέμα με τους παράνομους εμβολιασμούς ζώων για την ευλογιά. Η διοίκηση της Ομοσπονδίας αναφέρει ότι όποιος έχει στοιχεία για τους παράνομους εμβολιασμούς, πρέπει να τα δώσει στην δημοσιότητα και να παρέμβει ο Εισαγγελέας.

Παράλληλα επαναφέρει το αίτημα για μαζικούς επίσημους εμβολιασμούς με ευθύνη του Υπουργείου, καθώς όπως λένε, αν η ευλογιά κατέστρεψε άνα μέρος του ζωικού κεφαλαίου, τα παράνομα εμβόλια είναι αυτά που θα φέρουν το τελικό αφανισμό της κτηνοτροφίας.

