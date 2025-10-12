Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Εθνική

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στις εισόδους του λεκανοπεδίου, με καθυστερήσεις έως και 25 λεπτών να σημειώνονται στην Αττική Οδό.

Πιο συγκεκριμένα, η κίνησητων οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα αντιμετωπίζει καθυστέρηση 20-25' από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από Παιανία έως Μαραθώνος. https://t.co/RLRx1etOrK — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 12, 2025

Την ίδια ώρα οι οδηγοί που επιστρέφουν στην Αθήνα από τα βόρεια αντιμετωπίζουν αργές ταχύτητες από τα διόδια Αφιδνών έως και τον κόμβο Μεταμόρφωσης.