Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Εθνική
Που εντοπίζονται προβλήματα στην κίνηση
Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί το απόγευμα της Κυριακής (12/10) στις εισόδους του λεκανοπεδίου, με καθυστερήσεις έως και 25 λεπτών να σημειώνονται στην Αττική Οδό.
Πιο συγκεκριμένα, η κίνησητων οχημάτων στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα αντιμετωπίζει καθυστέρηση 20-25' από την Παιανία έως τη Μαραθώνος.
Την ίδια ώρα οι οδηγοί που επιστρέφουν στην Αθήνα από τα βόρεια αντιμετωπίζουν αργές ταχύτητες από τα διόδια Αφιδνών έως και τον κόμβο Μεταμόρφωσης.
