Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Πλήρης σύνταξη πριν από τα 62 έτη και χωρίς 40ετία
Ελεύθερος Τύπος: Οι τελικές αυξήσεις συντάξεων
Η Καθημερινή: Σε κλοιό πιέσεων για το SAFE
Τα Νέα: Το εθνικό μνημείο μας, ο στρατός και η ΕΛ.ΑΣ.
07:52 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Γιατί ο νέος HEMI V8 των 9.400 κυβικών δεν χρειάζεται turbo
07:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός 18χρονος σε τροχαίο
07:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:40 ∙ LIFESTYLE
Το Ημερολόγιο των Αυστραλών Πυροσβεστών επέστρεψε με 5 εκδόσεις
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
