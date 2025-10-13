Ανήλικοι με κλεμμένο SUV τρομοκράτησαν τον Βόλο - Περιπετειώδης καταδίωξη

Στα χέρια της αστυνομίας μετά από μια κινηματογραφική καταδίωξη, που κατέληξε σε δέντρο και έναν τραυματία, βρίσκονται τρεις ανήλικοι, οι οποίοι έκλεψαν τη νύχτα της Παρασκευής ένα αυτοκίνητο.

Δύο ανήλικοι ρομά, οι οποίοι διέφυγαν από το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, με έναν ακόμη ανήλικο, έκλεψαν ένα SUV από την περιοχή των Αλυκών και μετά από καταδίωξη τόσο από τον ιδιοκτήτη, όσο και από την Αστυνομία, το έριξαν σε δένδρο, σύμφωνα με το magnesia news.

Ο ιδιοκτήτης του κλεμμένου αυτοκινήτου, τους καταδίωξε πεζός, αλλά τραυματίστηκε στον ώμο στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει τον έναν. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο.

Ο ένας από τους δράστες συνελήφθη τελικά από αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ οι άλλοι δύο κατάφεραν να διαφύγουν.

Τελικά οι άλλοι δύο, ηλικίας 16 και 18 χρονών, εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ξανά στο Ίδρυμα από όπου είχαν διαφύγει.

