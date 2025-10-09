Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε μοτοσικλετιστή και εγκατέλειψε το σημείο

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.

Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε μοτοσικλετιστή και εγκατέλειψε το σημείο
Eurokinissi - Αρχείο
Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη τραυματία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (9/10), στον Βόλο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε όταν αυτοκίνητο που κινούταν επί της οδού Αναλήψεως συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα κοντά στη διασταύρωση με τον οδό Περραιβού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μοτοσικλέτας.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον 47χρονο τραυματία στο σημείο του ατυχήματος χωρίς να του παράσχει βοήθεια και τράπηκε σε φυγή.

Αστυνομικοί αναζήτησαν τον ασυνείδητο οδηγό και κατάφεραν μετά από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν στην περιοχή της Αγρίας. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο άνδρας συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία, η οποία θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.

