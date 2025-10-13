Αθήνα: Εργοτάξια και τρύπες κάνουν αδύνατη τη βόλτα για ανθρώπους με προβλήματα όρασης - Βίντεο

Εργοτάξια και επικίνδυνες τρύπες καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία για ανθρώπους με προβλήματα όρασης στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο Παναγιώτης Μαρκοστάμος ο οποίος έχει προβλήματα όρασης δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην πρωτεύουσα, προκαλώντας οργή και αποτροπιασμό.

Αρχικά, μια απλή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας με το λευκό μπαστούνι μετατράπηκε σε δοκιμασία. Ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ανοιχτή τρύπα φρεατίου χωρίς καμία σήμανση ή προστασία, την οποία ευτυχώς κατάφερε να αποφύγει.

Λίγα μέτρα πιο κάτω, ένα εργοτάξιο στο πεζοδρόμιο τον ανάγκασε να κατέβει στον δρόμο, όπου και πάλι αντιμετώπισε εμπόδια από παρκαρισμένα μηχανάκια, που έκλειναν κάθε πιθανή δίοδο, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ελλείψεις προσβασιμότητας στην Αθήνα.