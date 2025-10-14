Κολωνός: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος
Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του καταστήματος και ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα της Τρίτης (14/10) όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος στον Κολωνό με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη.
Το περιστατικό έγινε περίπου στις 3.40 ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του καταστήματος και ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν υπολείμματα από γκαζάκι και από πλαστικό μπουκάλι. Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σχόλια
Trending
Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός στην Μονεμβασιά
09:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κολωνός: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος
09:47 ∙ LIFESTYLE
Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Είμαι πολύ καλά τώρα»
09:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος χειριστής SUP
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H Land Rover ετοιμάζει μικρό και ηλεκτρικό Defender
09:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πετρούπολη: Αλεπού αποπειράθηκε να κλέψει τσάντα με κρουασάν
07:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ