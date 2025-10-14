Κολωνός: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. τα ξημερώματα της Τρίτης (14/10) όταν άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος στον Κολωνό με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 3.40 ενώ από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του καταστήματος και ξέσπασε μικρής έκτασης φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντόπισαν υπολείμματα από γκαζάκι και από πλαστικό μπουκάλι. Η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.