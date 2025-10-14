Εκτροπή νταλίκας στην Λαμία: Τραυματίστηκε ο οδηγός

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην εθνική οδό έξω από τη Λαμία, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο 200ό χλμ, στο ύψος των Θερμοπυλών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες «έσκασε» το μπροστινό δεξί λάστιχο της νταλίκας με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και το όχημα να ανατραπεί στο πρανές της εθνικής οδού.

Ο οδηγός της νταλίκας, ο οποίος τραυματίστηκε από την εκτροπή, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Το όχημα μετέφερε προϊόντα σούπερ μάρκετ που, μετά το ατύχημα, σκορπίστηκαν στα παρακείμενα χωράφια.