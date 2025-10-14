Τατόι: Ορκίστηκαν οι νέοι Ίκαροι - Δείτε φωτογραφίες

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι, παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη και ως εκπροσώπου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Συνολικά ορκίστηκαν 135 Ίκαροι, από τους οποίους 116 από την Ελλάδα, 12 από την Κύπρο, 4 από το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας, 2 από τη Σενεγάλη και 1 από την Τυνησία.

Στην τελετή παραβρέθηκαν, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, κ.κ. Αθηναγόρας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), Ταξίαρχος Ευάγγελος Αλεξίου, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, Αντιστράτηγου Γεώργιου Κωστίδη, ο Υποδιοικητής της Σχολής Ναυτικών

Δοκίμων, Αρχιπλοίαρχος Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου ΠΝ, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχου Δημήτριου-Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, Ανώτατοι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας, Διοικητές, εκπρόσωποι και αντιπροσωπείες παραγωγικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων

Ασφαλείας, Ακόλουθοι Άμυνας, μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αεροπορίας καθώς και συγγενείς και φίλοι των νέων Ικάρων.

