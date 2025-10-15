Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
00.00/
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Ξεμπλοκάρουν 50.000 συντάξεις
Ελεύθερος Τύπος: Τα 10 SOS για επίδομα θέρμανσης
Η Καθημερινή: Οι ποινές για λογοκλοπή και χρήση βίας στα ΑΕΙ
Τα Νέα: Χωρίς λόγο 4 στις 10 αξονικές
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:28 ∙ WHAT THE FACT
Κορνάρετε και φωνάζετε στο τιμόνι; H επιθετική οδήγηση συνδέεται με την κακή ερωτική ζωή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος