Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ξεμπλοκάρουν 50.000 συντάξεις

Ελεύθερος Τύπος: Τα 10 SOS για επίδομα θέρμανσης

Η Καθημερινή: Οι ποινές για λογοκλοπή και χρήση βίας στα ΑΕΙ

Τα Νέα: Χωρίς λόγο 4 στις 10 αξονικές

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Φάρσαλα: Έχασε το χέρι της η 51χρονη μετά από εργατικό ατύχημα σε εκκοκκιστήριο

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

07:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ θα ανοίξει τη διέλευση στη Ράφα προς τη Λωρίδα της Γάζας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:54ΕΛΛΑΔΑ

06:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η διορία για να εκδώσετε νέα - Τι ισχύει με τα ραντεβού

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Επιστροφή στις νίκες και αγωνιστική βελτίωση - Η ώρα και το κανάλι

06:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις - Έγινε τηλεφώνημα μέσα από το κάμπινγκ στον έναν εκ των δραστών μετά τη διπλή δολοφονία

06:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

OpenAI: Ανοίγει ο δρόμος για να γίνει το ChatGPT «ερωτικός σύντροφος» των χρηστών - Τι αποκάλυψε ο Σαμ Άλτμαν

06:32LIFESTYLE

«Παίζουν τα ρέστα τους» τα στελέχη των καναλιών: Ποιες νέες εκπομπές είναι στα σκαριά

06:28WHAT THE FACT

Κορνάρετε και φωνάζετε στο τιμόνι; H επιθετική οδήγηση συνδέεται με την κακή ερωτική ζωή

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μεξικανικά και Κολομβιανά καρτέλ ναρκωτικών εκπαιδεύονται στην χρήση Drones - Συναγερμός στις αρχές ασφαλείας παγκοσμίως

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Οι 10+1 παράξενες στιγμές από τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ στην Αίγυπτο

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμή του δόρατος για τον Τσίπρα το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου- Τα ονόματα που «παίζουν»

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αθήνα: Έκρηξη ενοικίων και πίεση στις οικογένειες - Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 31,73% από το 2022

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκινάει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης - Τι γίνεται με το επίδομα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λιότσος για καταδίκη Ματθαιόπουλου στο Newsbomb: «Ο εκφοβισμός μου συνεχίστηκε και στο δικαστήριο - Η επόμενη τραγωδία είναι κοντά όσο τα βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αναζητούν και τρίτο πρόσωπο - Η παράδοση «έκαψε» το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές σε αρκετές περιοχές – Νέα επιδείνωση από Παρασκευή

