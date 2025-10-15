Φάρσαλα: Έχασε το χέρι της η 51χρονη μετά από εργατικό ατύχημα σε εκκοκκιστήριο

Η γυναίκα ακρωτηριάστηκε κάτω από συνθήκες που διερευνώνται

Φάρσαλα: Έχασε το χέρι της η 51χρονη μετά από εργατικό ατύχημα σε εκκοκκιστήριο
Έσωσαν τη ζωή της, αλλά δεν κατάφεραν να σώσουν και το χέρι της γυναίκας που τραυματίστηκε σοβαρά σε εργατικό ατύχημα σε εκκοκκιστήριο των Φαρσάλων την περασμένη Κυριακή.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr η 51χρονη που εργαζόταν στο εκκοκκιστήριο που βρίσκεται έξω από τα Φάρσαλα στον δρόμο προς Βόλο, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές, τραυματίστηκε σοβαρά στο ένα τις χέρι από μηχάνημα συσκευασίας του βαμβακιού (πρέσα).

Αμέσως στήθηκε μία γέφυρα ζωής με αστυνομικούς από το Α.Τ. Φαρσάλων αρχικά και της ΔΙΑΣ Λάρισας στη συνέχεια, να συνοδεύουν το ασθενοφόρο, ώστε να φθάσει το συντομότερο δυνατό στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Εκεί, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το χέρι της που είχε αποκολληθεί, ενώ βρισκόταν εν κινδύνω και η ζωή της λόγω της σημαντικής απώλειας αίματος.

Πλέον η 51χρονη που ζει σε χωριό των Φαρσάλων, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

