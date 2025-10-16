Ανασφάλιστα οχήματα: Ξεκίνησαν τα «ραβασάκια» - Τι δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι

Η ΑΑΔΕ άρχισε να στέλνει τις πρώτες ειδοποιήσεις στους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν ασφαλιστεί ή δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας τους, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων διασταυρωτικών ελέγχων, όπως προβλέπει ο νόμος 5113/2024.

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που υπάρχουν στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) ή στα μητρώα της ΑΑΔΕ.

Στην πρώτη φάση, οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί:

Μη συμμόρφωση ασφάλισης: 100.971 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα (σύνολο 108.781).

Μη καταβολή τελών κυκλοφορίας: 101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα (σύνολο 110.037).

Όσοι δεν ανταποκριθούν εντός 15 ημερών θα λάβουν τα βεβαιωμένα πρόστιμα, που για ανασφάλιστο όχημα κυμαίνονται από 250 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. Οι παραβάτες για μη καταβολή τελών θα βεβαιωθούν με πρόστιμα ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ελέγξουν την κατάσταση του οχήματός τους είτε μέσω της πλατφόρμας gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία – Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr, με είσοδο μέσω κωδικών taxisnet.

Διαβάστε επίσης