Πικέρμι: Ανήλικο ένιωσε απειλή από διερχόμενο όχημα

Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ντράφι Πικερμίου, όταν ανήλικο παιδί ένιωσε να απειλείται από διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποίησε ο δημοτικός σύμβουλος Στέλιος Άλειφαντης, το συμβάν έγινε στο πάνω περίπτερο στο Ντράφι, την ώρα που το παιδί επέστρεφε από το σχολείο.

Το όχημα, παλιό μπορντό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις Ρομά, κινήθηκε με χαμηλή ταχύτητα δίπλα του, ενώ ένας από τους επιβαίνοντες φέρεται να του σφύριξε. Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητο έκανε αναστροφή και σταμάτησε, με έναν από τους άνδρες να βγαίνει και να ανοίγει το πορτμπαγκάζ.

Το παιδί τρόμαξε, έτρεξε προς το περίπτερο και ζήτησε βοήθεια.

Για το περιστατικό έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία, ενώ η Αστυνομία έχει λάβει καταθέσεις και διερευνά την υπόθεση.